Eurolega, Virtus Bologna-Olympiacos: orario e dove vederla

Bologna, 28 febbraio 2025 - Dopo l'Olimpia Milano, vittoriosa contro il Monaco, anche la Virtus Bologna torna protagonista in Eurolega. In occasione della 27° giornata, i bianconeri ospitano alla Virtus Segafredo Arena l'Olympiacos, che occupa il vertice della classifica con un record di 19-7. I greci, che hanno il miglior attacco della competizione (87.9 punti segnati e 20.7 assist distribuiti di media a partita) sono reduci da tre affermazioni consecutive, le ultime due in trasferta a Parigi e a Barcellona. Per quanto concerne gli emiliani invece, il ruolino di marcia europeo è esattamente all'opposto rispetto a quello degli ellenici, con sette successi e 19 ko. Un percorso che al momento sta valendo a Belinelli e compagni il sedicesimo posto in graduatoria. Nell'ultimo incontro disputato, la compagine allenata da coach Dusko Ivanovic ha ceduto il passo fra le mura amiche al Monaco. Nelle file delle Vu Nere rientra tra i giocatori convocabili Ante Zizic, mentre è ancora indisponibile Will Clyburn. Il pericolo principale per Bologna risponde al nome di Aleksandar Vezenkov, miglior marcatore di questa edizione dell'Eurolega con una media di 20.6 punti ad allacciata di scarpe. Occhi puntati anche su Evan Fournier, che sta viaggiando a 16.8 punti di media a gara.

Le dichiarazioni da casa Virtus

"Affrontiamo l’Olympiacos dopo la pausa, durante la quale abbiamo lavorato molto bene con gli otto giocatori rimasti a Bologna, vedremo anche come risponderanno gli altri rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. In ogni caso per vincere questa partita sarà necessario lottare e combattere", le parole di coach Ivanovic in vista del match. “Ci attende una sfida contro una squadra tosta, sia dal punto di vista delle guardie che dei lunghi - aggiunge Momo Diouf - Possono contare su giocatori molto forti con punti nelle mani. Dovremo giocare di squadra, rimanere uniti, mettere molta energia e fisicità pressando a tutto campo".

Orario e dove vedere l'incontro

La partita fra Virtus Bologna e Olympiacos va in scena venerdì 28 febbraio, con palla a due in programma alle 20. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn e Now.

