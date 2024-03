EUROPA CUP. Varese domina in casa di Nymburk e si prende l’andata dei quarti

La Pallacanestro Varese espugna casa Nymburk e si prende l’andata dei quarti di finale della Fiba Europe Cup. Nella gara di ritorno del 13 marzo a Masnago basterà una sconfitta di 14 punti per il passaggio del turno e ritrovare una semifinale europea che mancava dai tempi di Paolo Moretti. Dopo la "magra" figura in campionato con Milano la squadra di Tom Bialaszewski, alla seconda uscita senza Olivier Hanlan, gioca un ottimo secondo cavalcando le ottime prestazioni di Nico Mannion, Davide Moretti e proprio di Hugo Besson, sostituto dell’esterno volato a Mosca su chiamata del Cska. Decisivo il 16-23 del terzo quarto, e un’ottima fase difensiva, con Spencer a fare la voce grossa a rimbalzo. Il Nymburk, pessimo dall’arco, soffre dannatamente il ritmo biancorosso, e a 7.03 alza virtualmente bandiera bianca quando Woldetensae sancisce il primo vantaggio in doppia cifra (53-64) dalla lunetta. Il resto è discesa, con 20 punti segnati in nove minuti e un avversario spazzato via senza patemi, a dimostrazione di una squadra che oggi pare brillare più facilmente oltrecofine. 18 per Davide Moretti, 16 per Hugo Besson, 12 per Nico Mannion: Varese sogna.

ERA NYMBURK-ITELYUM VARESE 65-80 (16-16, 16-18, 16-23, 17-23)

Alessandro Luigi Maggi