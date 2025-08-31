Oggi Italia contro Bosnia ed Erzegovina agli Europei di basket: orario e dove vedere la sfida in tv

Limassol (Cipro), 31 agosto 2025 - Vietato fermarsi per l'Italbasket, attesa dal terzo impegno a Eurobasket 2025. Dopo l'esordio con sconfitta contro la Grecia e il riscatto arrivato contro la Georgia, ecco che gli Azzurri hanno davanti a loro un altro match da non sbagliare contro la Bosnia ed Erzegovina, reduce dal successo contro Cipro e dal ko contro la Spagna. Nella classifica del girone C, le due selezioni sono quindi a pari punti: in ottica qualificazione agli ottavi di finale, gli Azzurri devono assolutamente aggiudicarsi la vittoria per non compromettere il loro cammino. L'obiettivo sarà quello di trovare maggiore continuità di rendimento rispetto alla sfida con la Georgia, durante la quale la squadra di Gianmarco Pozzecco è andata a strappi.

Le dichiarazioni

“Sono molto contento per i miei giocatori. Hanno meritato questa vittoria perché dal primo giorno non si sono mai risparmiati aiutandosi l’uno con l’altro e aiutando me e tutto lo staff - ha sottolineato Pozzecco dopo il successo contro Shengelia e compagni - Contro la Georgia abbiamo giocato bene. Siamo partiti nel modo giusto ma poi abbiamo subito la loro fisicità e fatto qualche errore cambiando poi passo nella seconda parte della gara. Nel complesso abbiamo difeso forte e corso contro una squadra ostica da affrontare. Ora pensiamo alla Bosnia Erzegovina, squadra che per me ha le carte in regola per aspirare agli Ottavi di finale. Dovremo stare attenti perchè hanno giocatori di valore. Mi dispiace molto che non ci sia Musa, ragazzo che conosco e con un gran talento. Eurobasket ha perso una delle sue stelle“. Così Saliou Niang, miglior marcatore dei suoi contro la Georgia con un bottino di 15 punti e primo giocatore Under 22 italiano a segnare almeno 10 punti a un Europeo dal 2013: “Sono molto felice per la mia performance e ancora di più per la vittoria della squadra. Giocare la Summer League questa estate mi ha aiutato molto e mi ha fatto arrivare preparato all’Europeo. Ora so bene come aiutare la squadra, ovvero facendo quello che so fare con semplicità: mettendo energia e controllando i rimbalzi in difesa. Ora dobbiamo pensare alla Bosnia per provare a vincere ancora e proseguire il nostro percorso“.

I precedenti

A livello di Eurobasket, sono quattro i precedenti fra Italia e Bosnia ed Erzegovina, tutti vinti dai nostri portacolori. Il primo risale all'edizione del 1993, quando gli Azzurri si imposero di appena due lunghezze. Tutt'altro che netta anche l'affermazione nel 1999, mentre due anni più tardi arrivò un +30. Infine, nel 2003 la selezione guidata allora da Carlo Recalcati ebbe la meglio per 80-72.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Bosnia ed Erzegovina, valida per la terza giornata del girone C, si disputa alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) oggi, domenica 31 agosto, con palla a due fissata alle 20:30 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Due e Sky Sport Basket (canale 205), e sarà visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now e Rai Play.

La classifica del girone C

Grecia 4; Bosnia ed Erzegovina, Spagna, Italia, Georgia 2; Cipro 0