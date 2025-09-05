Eurobasket 2025, ecco il tabellone degli ottavi di finale: l'Italia sfida la Slovenia

Riga, 5 settembre 2025 – Sarà la Slovenia l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale di Eurobasket 2025. Gli ultimi risultati della fase a gironi per quanto concerne i raggruppamenti C e D portano a questo incrocio. Gli Azzurri infatti chiudono al secondo posto alle spalle della Grecia, vittoriosa ai danni della Spagna. Le Furie Rosse, ko 90-86, vanno clamorosamente fuori, mentre avanzano al turno successivo sia la Bosnia ed Erzegovina che la Georgia, con la prima a sconfiggere la seconda per 84-76 e ad aggiudicarsi la terza piazza. Nel girone D, la Francia demolisce 114-74 l'Islanda e termina davanti a tutte. Dietro i transalpini finiscono in tre con 6 punti. La Polonia, nonostante il passo falso per 70-69 con il Belgio, è seconda e precede - nell'ordine - la Slovenia e Israele. Doncic e compagni concludono la fase a gironi con un successo, proprio contro Israele, per 106-96, grazie soprattutto alla super prova da 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist di Luka Doncic. La star dei Lakers sarà ovviamente il pericolo numero uno per la difesa dell'Italia.

I risultati di giovedì 4 settembre

Bosnia ed Erzegovina-Georgia 84-76

Francia-Islanda 114-74

Israele-Slovenia 96-106

Italia-Cipro 89-54

Spagna-Grecia 86-90

Polonia-Belgio 69-70

Le classifiche finali

Girone A: Turchia 10; Serbia 8; Lettonia 6; Portogallo 4; Estonia 2; Repubblica Ceca 0 Girone B: Germania 10; Lituania 8; Finlandia 6; Svezia, Montenegro, Gran Bretagna 2 Girone C: Grecia, Italia 8; Bosnia ed Erzegovina 6; Georgia, Spagna 4; Cipro 0

Girone D: Francia 8; Polonia, Slovenia, Israele 6; Belgio 4; Islanda 0

Il tabellone degli ottavi

Turchia-Svezia: sabato 6 settembre, ore 11;

Germania-Portogallo: sabato 6 settembre, ore 14:15;

Lituania-Lettonia: sabato 6 settembre, ore 17:30;

Serbia-Finlandia: sabato 6 settembre, ore 20:45;

Polonia-Bosnia ed Erzegovina: domenica 7 settembre, ore 11;

Francia-Polonia: domenica 7 settembre, ore 14:15;

Italia-Slovenia: domenica 7 settembre, ore 17:30;

Grecia-Israele: domenica 7 settembre, ore 20:45