Europei: da 30 anni non andiamo in semifinale. Italia, storia da riscrivere. C’è la Turchia nei quarti

L’Italbasket femminile vuol continuare a sognare. Questa sera alle 19.30 italiane (diretta su RaiDue, RaiSport, Sky SportUno e Dazn) le azzurre scenderanno in campo sul parquet “Peace and Friendship Stadium” del Pireo, sede della fase finale dei Women’s EuroBasket, per affrontare nei quarti la Turchia.

Dopo il trittico del PalaDozza, le azzurre di Andrea Capobianco, vogliono continuare a riscrivere la storia e dopo aver raggiunto i quarti che mancavano dal 2017, adesso sognano il passaggio ad una semifinale che invece non viene raggiunta da 30 anni, da quel 1995, quando a Brno, l’Italia conquisto l’argento continentale.

Il primo posto nel girone di Bologna ha permesso alle azzurre di evitare la Francia, prima del girone A e avversaria oggi della Lituania, e quindi di avere, almeno sulla carta, un quarto meno proibitivo, ma tutt’altro che agevole.

"Mi aspetto una partita di grande durezza – avverte coach Capobianco – non possiamo accettare il loro gioco fisico, dobbiamo interpretare una pallacanestro veloce, senza fermare la palla in attacco, ribaltando il lato e attaccando l’area". Spirito di sacrificio e voglia di lottare, armi decisive al PalaDozza e che tecnico azzurro chiede anche al Pireo alle sue ragazze.

"Sarà fondamentale tenere a rimbalzo e la pressione difensiva che riusciremo a mettere. La Turchia ha tanti elementi abituati a giocare sfide di alto livello, ci aspettiamo un confronto molto duro, mentalmente e fisicamente. Penso però che a Bologna abbiamo dimostrato che nelle difficoltà possiamo esaltarci".

Torna a disposizione anche capitan Spreafico che ha recuperato dal leggero indolenzimento al tendine d’Achille che l’aveva tenuta fuori con la Lituania.

La chiave della partita sarà la difesa azzurra, mentre gran parte del potenziale offensivo italiano sarà ancora sulle spalle di Cecilia Zandalasini stella della Wnba e nell’ultima stagione in Turchia al Galatasaray.

Appuntamento con la storia per l’Italia: una vittoria infatti spalancherebbe alle azzurre l’accesso ai prossimi Mondiali in Germania; una sconfitta invece complicherebbe, ma non chiuderebbe ancora completamente la porta, verso l’accesso alla rassegna iridata.

Dopo la sfida di stasera l’Italia tornerà in ogni caso in campo venerdì 27 per affrontare la vincente-perdente del quarto di domani tra Germania e Belgio.