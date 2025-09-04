Europei di basket 2025, l'Italia stende anche Cipro: 89-54

Limassol (Cipro), 4 settembre 2025 - Doveva essere tutto facile per l'Italia contro Cipro nella quinta e ultima fatica del girone C di Eurobasket 2025. E così effettivamente è: Melli e compagni dominano l'incontro fino dal primo quarto, festeggiando al 40' la quarta vittoria consecutiva. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol la sfida contro la selezione locale va in archivio sull'89-54. In doppia cifra Fontecchio (13), Spagnolo (13), Diouf (12 punti e 10 rimbalzi) e Gallinari (12 punti). Adesso gli Azzurri, scesi in campo con il lutto sulla maglia per la scomparsa di Giorgio Armani, aspettano di conoscere il loro posizionamento finale nel girone C e di conseguenza l'avversario negli ottavi di finale. Tutto dipenderà dal risultato di Spagna-Grecia, in programma stasera (palla a due alle 20:30). Se le Furie Rosse battessero gli ellenici, allora in testa al raggruppamento terminerebbero i nostri portacolori. Se invece fossero i ragazzi allenati da Vassilis Spanoulis a imporsi, allora la nostra Nazionale sarebbe seconda.

La cronaca

Primo quarto - I primi punti del match sono di Willis, poi si accende Diouf. I canestri di Spagnolo e un altro centro di Diouf allungano il vantaggio azzurro (14-2 al 5'). I padroni di casa soffrono le pene dell'Inferno di fronte alla pressione della difesa italiana, mentre dall'altra parte Diouf si conferma assoluto protagonista. Anche Fontecchio si sblocca e il break sale fino a 19-0, interrotto dopo otto minuti da Tigkas. I sigilli di Ricci e Spissu valgono poi il 24-6 del 10'.

Secondo quarto - Tigkas inaugura la seconda frazione con due canestri consecutivi. Cipro fa registrare un parziale di 7-0, prima della bomba di Gallinari. Visto l'ampio vantaggio, il ct Pozzecco fa girare tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per l'acciaccato Niang. C'è gloria anche per Akele e Procida, entrambi a segno. All'intervallo lungo il tabellone luminoso recita 40-19.

Terzo quarto - In avvio di ripresa la truppa di coach Christoforos insacca quattro triple, ma lo scarto fra le due squadre resta considerevole, visto che Fontecchio trova il fondo della retina con continuità. Al 25' siamo 57-33. Iliadis conferma la buona percentuale al tiro da 3 punti dei suoi, mentre nell'altra metà campo si fa vedere Gallinari. A 10 minuti dal termine, a separare Italia e Cipro ci sono 24 lunghezze sul 67-43.

Quarto quarto - L'ultima frazione scivola via senza grossi sussulti. A metà periodo i liberi di Spagnolo consentono agli Azzurri di scavallare la soglia dei 30 punti di vantaggio. Cipro cerca di finire nel modo più dignitoso possibile, ma al 40' il risultato è di 89-54.

Il tabellino

Italia-Cipro 89-54

Italia: Akele 8, Diouf 12, Fontecchio 13, Gallinari 12, Melli 3, Pajola 3, Procida 8, Ricci 8, Spagnolo 13, Spissu 5, Thompson 4, Niang ne. All. Pozzecco.

Cipro: Loizides, Simitzis 9, Pashialis 3, Michail 2, Iliadis 5, Christodoulou 3, Jung 2, Giannaras, Koumis, Tigkas 15, Willis 10, Stylianou 4. All. Christoforos.

Parziali: 24-6, 40-19, 67-43.