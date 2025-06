Eurobasket femminile: stasera la semifinale Italia-Belgio. Orari e dove vederla in TV

Atene (Grecia), 27 giugno 2025 – Appuntamento con la storia per l’Italia femminile di coach Capobianco, che, questa sera alle 19.30, affronterà al Peace And Friendship Stadium di Atene il Belgio campione in carica nella semifinale degli Europei femminili di basket. Un traguardo che l’Italia (già certa di partecipare nel 2026 al pre-Mondiale) non tagliava da trent’anni – più precisamente dalla medaglia d’argento conquistata nell’edizione disputata in Repubblica Ceca nel 1995 – e al quale arriva dopo un percorso da incorniciare nel girone di Bologna, dove sono arrivate tre vittorie contro squadre di assoluto livello come Serbia, Lituania e Slovenia e a seguito del successo mozzafiato al termine di un tempo supplementare contro la Turchia (76-74). Percorso netto, però anche per il Belgio di coach Mike Thibault, che nel girone ha superato Portogallo, Repubblica Ceca e Montenegro per poi rifilare un perentorio 83-59 alla Germania nel quarto di finale giocato il 25 giugno. Guardando ai precedenti, invece, l’Italia può sorridere perché si è imposta in 30 dei 42 scontri diretti, l’ultimo dei quali disputato il 25 maggio a Kortrijk.

Il Belgio resta però una formazione da prendere con le molle in virtù dei già citati gradi di squadra campione in carica ma anche di un roster guidato dall’esperienza e dalla classe di Emma Meesseman, vincitrice di un titolo WNBA nel 2019 con le Washington Mystics (in quell’occasione fu anche eletta MVP delle Finals), e ricco di qualità come dimostrano anche altre giocatrici che hanno eperienza Oltreoceano come Julie Allemand, Kyara Liskens e Julie Vanloo, vista anche in Italia, nel 2016-2017, con la casacca della Virtus Eirene Ragusa. Per questo, il ct azzurro Andrea Capobianco, nelle dichiarazioni rilasciate ai taccuini FIP, ha chiesto massima attenzione e cura dei dettagli. “Ci attende un’altra partita di un livello pazzesco, d’altra parte da inizio Europeo abbiamo giocato contro pronostico. Il Belgio è campione in carica e punta all’Oro insieme Francia e Spagna. Vogliamo rendere la vita difficile anche a loro, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale molto efficace e che sa valorizzare il talento delle sue quattro stelle. Spicca su tutte Meesseman, giocatrice incredibile ed equilibratrice di rara efficacia. Sono brave a prendere vantaggio e ancora più brave a mantenerlo nel corso dell’azione, spesso partendo da situazioni di pick’n’roll". “Dovremo essere bravissimi, come lo siamo stati con la Turchia, a cambiare gli angoli di gioco per peggiorare la qualità delle loro linee di passaggio e poi dobbiamo tenere viva la statistica per la quale siamo i migliori quanto a palle perse e tra le prime nei rimbalzi offensivi concessi – continua il commissario tecnico –. Cura estrema al dettaglio, questa sarà la chiave: altrimenti una squadra forte e navigata come il Belgio non la batti. Le ragazze hanno avuto un’applicazione clamorosa dal primo giorno di raduno e non si vogliono fermare, lavoriamo per superare i nostri limiti e alimentare il nostro sogno”.

Orari e dove vedere la partita in tv

la gara Italia-Belgio sarà visibile venerdì 27 giugno alle ore 19.30 su Rai Due (primo tempo) e Rai Tre (secondo tempo), Sky Sport Uno (Pay TV), Dazn (Pay TV) e in streaming su Rai Play (app e sito gratuiti), Sky Go e DAZN.