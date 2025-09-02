Europei, sfida alla Spagna (20.30): in palio il secondo posto. Italia, serve il ‘Gallo’ per battere Scariolo

Italia contro Spagna mette in palio il secondo posto nel girone C di questi campionati europei. Dopo le prime tre giornate la classifica dice che la Grecia è imbattuta e a seguire ci sono azzurri e iberici che, invece, hanno subito un solo stop. Dopo l’incontro di questa sera (ore 20.30 Sky) giovedì la formazione allenata da Pozzecco incontrerà Cipro, ancora a secco dal punto di vista dei successi sebbene sia la padrona di casa, mentre quella di Scariolo se la vedrà con gli ellenici. In conclusione chi vince oggi ha la possibilità di mettere in cassaforte la posizione numero 2 del girone andando poi ad affrontare la terza del girone D negli ottavi che si giocheranno ad eliminazione diretta.

In ogni gara l’Italia cerca protagonisti diversi per porre rimedio al gap fisico che quasi puntualmente la penalizza, mentre Scariolo sta cercando una nuova leadership dal momento che non può più contare sulle prodezze e sul carisma di Rudy Fernandez e di Sergio Llull. Per quello che si è visto fino a qui buona parte del gioco spagnolo passa dai fratelli Hernangomez. Oltre a ritrovare Simone Fontecchio, i suoi 39 punti realizzati contro la Bosnia sono il nuovo record per quanto riguarda il rendimento offensivo di un giocatore azzurro agli Europei, Pozzecco sta scoprendo anche quanto Darius Thompson sia in grado di prendere in mano la squadra e di gestirla quando la palla diventa pesante. Nelle due vittorie messe a segno della nazionale, l’esterno che gioca nello spot riservato ai naturalizzati ha dato un contributo notevole trovando subito una intesa con Nik Melli e Momo Diouf. "Da sempre la Spagna ha grande consapevolezza di sé stessa e dei propri mezzi – spiega il ct dell’Italia – è l’unica Nazionale in Europa capace di essere competitiva sempre negli ultimi 20 anni anche con generazioni diverse di giocatori. Per quello che ci riguarda, devo dire che sono molto più sereno. Nelle ultime amichevoli avevamo perso un po’ la nostra identità ma col passare dei giorni e l’ottimo inserimento di Thompson e Gallinari abbiamo intrapreso la strada giusta a livello di equilibrio e gerarchie".

Se come scrive Dante "provando e riprovando" alla fine il "dolce aspetto" verrà scoperto, quella contro la Spagna dovrebbe essere l’occasione di Danilo Gallinari. Le tre prestazioni precedenti dell’ala lombarda hanno evidenziato come abbia svolto pochissimi allenamenti con i suoi compagni, ma ora i tempi sono maturi per mettere in mostra il suo talento. Del resto, a un coro così ben assortito, manca solo il canto del Gallo.