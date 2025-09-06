Europei, TEST SLOVENIA. Italia, c’è Doncic domani agli ottavi. Ma siamo favoriti

Un primo posto svanito per lo scontro diretto perso con la Grecia e che porta l’Italia nella parte di tabellone europeo più complessa. Per la Nazionale del ct Pozzecco (Fontecchio nella foto) domani un avversario duro fin dagli ottavi di finale, la Slovenia della stella dei Lakers Luka Doncic, squadra arrivata terza nel Gruppo D e reduce da tre successi consecutivi. Nonostante la presenza di uno dei giocatori più dominanti del mondo, si legge su Agipronews, i bookmaker puntano sull’Italia, offerta a 1,50 su Goldbet e Better contro il 2,40 della Slovenia. Tuttavia, non sarà facile per Fontecchio e compagni andare avanti nel torneo: sale da 23 a 29 un successo azzurro finale a Riga, con una quota in rialzo anche per il podio, passato da 7 a 9,50 volte la posta. Per la vittoria è ora la Germania la favorita numero uno, a 3, che scavalca la Serbia vista a 3,30, con un balzo in quota della Turchia ora terza in lavagna a 4,50 volte la posta.

L’Italia ritrova la Slovenia dopo l’ultima volta al Mondiale filippino del 2023 a Manila (sconfittta 85-89). In totale, i precedenti sono a favore degli sloveni: 9 vittorie Azzurre e 15 sconfitte. Tre i precedenti in un Campionato Europeo con tre sconfitte (2013, 2007, 2003).