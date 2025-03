Fabriano, gran riscatto: "Prestazione di qualità"

Ristopro Fabriano, che riscatto! La formazione fabrianese con una prestazione davvero all’altezza ha centrato il colpaccio nel derby più sentito, quello di Jesi contro la General Contractor. Che sarebbe stata un’altra partita, rispetto al pessimo incontro dell’andata a Cerreto quando Jesi si impose in un match senza storia 52-68, lo si sperava e pensava ma Fabriano ha davvero convinto con una prestazione tutto cuore che mette una ulteriore ipoteca sulla conquista dei play-in regalando una soddisfazione enorme a una tifoseria che ha seguito ancora una volta in massa i suoi beniamini, dimostrandosi di categoria superiore anche in un contesto di prestigio come il PalaTriccoli, dove si è giocato davanti a un pubblico almeno di A2 con 2.200 spettatori paganti.

"Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi riscattandoci della brutta partita dell’andata – ammette coach Andrea Niccolai – I nostri sostenitori sono stati straordinari spingendoci letteralmente come fossimo a casa. Da parte nostra devo dire bravo a tutti i giocatori. Nel preparare il match abbiamo messo grande attenzione e concentrazione, provando anche cose nuove sul piano difensivo. In partita poi tutto questo si è visto e nel derby abbiamo disputato anche una prestazione di qualità a livello offensivo contro un quintetto come la General Contractor che è quello che subisce meno punti di tutto il campionato". La sosta forzata contro il Chieti dunque non ha arrugginito gli ingranaggi biancoblù anzi si è rivelata l’occasione per concentrarsi sul derby recuperando anche chi non stava bene: come Cantanni, che dopo lo stop per problemi fisici è tornato in campo, di certo non al meglio, ma offrendo comunque 17’ sul parquet. Dove, decisiva, è stata ancora una volta la prova dei giovani e in particolare di un Pisano in continua crescita: 8 punti in 17’ per il classe 2005.