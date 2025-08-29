Fabriano perde di misura contro i pesaresi, ma non è tutto da buttare via. Ristopro, prima uscita col Loreto tra luci e ombre. Coach Nunzi: "Nel terzo ci siamo un po’ spenti»

Janus Ristopro Fabriano, prima uscita tra luci e ombre il Loreto vince di misura (71-74). Prima amichevole stagionale per la Janus Ristopro Fabriano, che al cospetto del Loreto è uscita sconfitta per 71-74. Un risultato che, come spesso accade in questi test di preparazione, passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal parquet. A commentare la prima uscita stagionale è il coach della Ristopro, Luciano Nunzi: "Siamo partiti bene, soprattutto nel primo quarto. Anche il secondo è stato positivo, ma nel terzo ci siamo un po’ spenti, perdendo il filo del gioco. Loro ne hanno approfittato, risultando più produttivi. In attacco ci siamo disuniti e, di conseguenza, anche in difesa abbiamo concesso qualcosa in più." Una flessione che ha segnato il terzo periodo, ma che non cancella quanto di buono fatto vedere dalla squadra nei momenti di maggiore lucidità. "Nonostante tutto, nel complesso ho visto ciò che volevo vedere," ha proseguito Nunzi. "È chiaro che ci sia ancora molto da migliorare, sia in attacco che in difesa. La squadra ha giocato a ‘folate’, come era prevedibile: a tratti siamo stati molto belli da vedere, con una palla che si muoveva veloce e un attacco fluido. Poi, con l’arrivo della stanchezza, abbiamo perso un po’ di brillantezza e qualità nel gioco." Il tecnico ha poi riconosciuto i meriti degli avversari: "Loreto è una squadra difficile da affrontare: ha tanti giocatori versatili, capaci di ricoprire più ruoli, e questo ci ha messo in difficoltà. In difesa siamo calati con l’intensità nella seconda parte della gara, concedendo qualche canestro facile. Tuttavia, nel quarto periodo e soprattutto nei cinque minuti finali, la partita è tornata ad essere equilibrata".

Angelo Campioni