Fabriano tifa per Jesi. Con la testa già al derby

Una domenica interlocutoria in attesa del derby del 9 marzo, una domenica dove, paradossalmente, Fabriano farà apertamente il tifo per Jesi, una domenica dove non sono ammessi risultati diversi dalla vittoria per le cugine entrambe impegnate in casa, la General Contractor contro Ravenna (Palatriccoli palla a due alle 18), la Ristopro contro Chieti (PalaChemiba di Cerreto d’Esi stessa ora).

QUI FABRIANO. L’aria salubre della vittoria (la terza di fila) è tornata a spirare alle pendici dell’Appennino dopo il restling di inizio anno - out Raucci, in Scanzi e Hadzic (per la cronaca decisivi i canestri dall’ex Chieti nei secondi finali dei successi di misura contro Piombino e dello scorso mercoledì nell’infrasettimanale a Scauri contro Cassino). A otto giornate dalla fine della stagione regolare, con 28 punti nel carniere a pari merito con Juve Caserta e Sant’Antimo la Ristopro torna ad occupare uno dei posti (sei, quelli dal settimo al dodicesimo) che danno diritto ai play in. Alle spalle del terzetto, staccata di 4 punti, con una partita in meno, ecco Ravenna che in contemporanea, a pochi chilometri di distanza, rinnoverà la sfida contro Jesi sul parquet della General. Scavare, grazie anche al contributo’ dei cugini, un solco di sei punti col tredicesimo posto metterebbe i cartai in posizione di privilegio, nonché al quasi certo riparo dai rischi della bassissima classifica, in vista della volata finale. Squadra gasata e in salute dopo il golpe di Cassino, unico neo Pierotti e il suo atavico mal di schiena: il Chieti di questi tempi, cinque sconfitte consecutive, non sembra in grado di opporre una valida resistenza, da non escludere qualche giorno di riposo in vista delle fatiche del derby.

QUI JESI. La trasferta di Latina ha confermato quanto di buono si sapeva sulla General Contractor, solidità sotto l’aspetto fisico e mentale particolari punti deboli tutti da scoprire, capacità di trovare soluzioni valide e vincenti anche nei momenti di difficoltà. Un dato di fatto incontrovertibile: senza la zavorra delle 4 sconfitte (due di un punto) su 5 delle prime giornate (il prezzo da pagare alle difficoltà nell’inserimento dei nuovi, la denuncia di coach Ghizzinardi), questa squadra avrebbe da subito occupato un posto stabile nel sestetto play off. Occhio all’avversario di turno, il Ravenna già battuto all’andata, reduce da una sconfitta casalinga, di misura, contro la capolista Roseto (90 a 95) e un occhio particolare all’ex di turno Flavio Gay, una stagione poco fortunata qualche anno fa a Jesi, ma in momento particolarmente felice testimoniato dai numeri della prestazione contro Roseto, 20 punti 2/2 da due, 5/11 dall’arco, riconosciuta specialità della casa. Imperativo centrare l’obbiettivo vittoria e sferrare l’attacco al sesto posto in attesa del derby (da Fabriano già completato il primo pullman) e dell’ultima sosta (Coppa Italia domenica 16 marzo) prima del gran finale.

Gianni Angelucci