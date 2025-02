Basket Final Eight 2025: Trento sgambetta Reggio e Brooks regala a Trieste la semifinale

Torino, 13 febbraio 2025 – Saranno la Dolomiti Energia a giocarsi sabato sera la seconda e inedita semifinale delle Final Eight di Coppa Italia di basket in corso alla Inalpi Arena di Torino. Trento si è presa un posto tra le fantastiche quattro piegando 85-80 la Unahotels dopo un lungo inseguimento: dopo tre quarti passati a rincorrere, infatti, i bianconeri hanno messo la freccia del sorpasso allungando le mani sulla vittoria grazie a un parziale di 29-16. A tracciare la rotta verso la vittoria della formazione trentina è stato il terzetto composto dal chirurgico Myles Cale (22 punti con 6/7 nel tiro da tre), Saliou Niang (18 punti e 7 rimvalzi) e Quynn Ellis che ha chiuso in doppia doppia (12 punti). In evidenza, pur avendo faticato nel tiro da tre, che è una delle specialità della casa, anche Anthony Lamb con 13 punti, mentre a Reggio, che nel finale ha perso per espulsione l’ex NBA Kenneth Faried (11 punti e 9 rimbalzi), non sono bastati i 25 di Cassius Winston (5/13 da due e 4/5 da tre) e i 16 con anche 5 rimbalzi di Kwam Cheatam.

La formazione emiliana è partita con il turbo innestato e tra primo e secondo quarto ha dato una poderosa spallata arrivando a toccare il +15 sul 32-17, ma Trento non ha mollato la presa sul match e con un 8-0 si è rimessa in carreggiata per poi ridurre lo scarto a un solo possesso a metà gara grazie alle giocate di Niang (44-42). Dopo l’intervallo Reggio ha ripreso un po’ di quota e ha cercato di rispondere colpo su colpo alla Dolomiti Energia e di tenerla a distanza. Nei 10’ conclusivi, però, la formazione di Galbiati ha cambiato marcia e, dopo aver raggiunto la parità a quota 64, ha messo la freccia del sorpasso con un break di 10-0. Perso Faried per espulsione, Reggio ha sbandato ulteriormente ed è stata punita dai guizzi del duo Ellis-Niang che ha firmato le giocate decisive respingendo gli ultimi assalti biancorossi. Una palla rubata con annesso canestro in contropiede di Jeff Brooks ha invece permesso alla Pallacanestro Trieste di prendersi il successo nella sfida tra neopromosse. I giuliani si sono imposti sui siciliani per 74-72 grazie a una prova corale testimoniata dai ben cinque giocatori finiti in doppia cifra (11 punti a testa per Valentine, Ruzzier, Johnson e Candussi e 10 per il già citato Brooks). A Trapani non sono invece bastati i 18 di Amar Alibegovic e i 17 di Justin Robinson, rimasto a lungo in panchina per un problema accusato a inizio gara. I Trapani Shark hanno subito cercato di impostare la gara su ritmi a loro congeniali e si sono portati subito sull’11-2 diventato 15-6, ma Trieste è riuscita a restare in scia con le triple di Candussi e Ruzzier (20-15 dopo 10’). Preludio al parziale di 23-13 messo a segno nella seconda frazione dai biancorossi che sono così rientrati negli spogliatoi avanti a 38-33. Gli uomini di coach Christian hanno quindi tenuto la testa del match fino alla quarta frazione quando Trapani ha dato una sgasata grazie a un 12-0 di parziale valso il +5 a meno di 3’ dalla fine. Brown, Uthoff e Brooks, autore della giocata valsa il match, hanno però ribaltato nuovamente la situazione e consegnato la semifinale a Trieste.