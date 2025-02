Final Eight Coppa Italia 2025: Brescia e Milano volano in semifinale

Torino, 12 febbraio 2025 – Alla Inalpi Arena sarà Brescia contro Milano la prima semifinale dell’edizione 2025 delle Final Eight di Coppa Italia di basket. Il derby lombardo andrà in scena sabato nel primo appuntamento delle ore 18:00. Soffre ma riesce a spuntarla la Germani che nel primo quarto di finale si impone per 86-79 sulla Bertram Tortona che dà filo da torcere alla formazione allenata da Peppe Poeta, trascinata dai venti punti a testa realizzati da Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic. Sulla sponda piemontese non sono risultati sufficienti ben sei uomini in doppia cifra con in evidenza Christian Vital che ne iscrive a referto diciassette. 11-2 dopo tre giri di lancette è la partenza sprint dei bianconeri che preoccupa non poco i lombardi che devono iniziare ben presto la propria rimonta che viene quasi completata al 9’ di gioco con la terza tripla di Della Valle che vale il sorpasso al suono della prima sirena (24-21). L’inerzia prosegue a favore dei biancoblu che implementano il proprio vantaggio arrivando a toccare il +14 (37-23) grazie ad un break di 12-0. Coach De Raffaele è obbligato a rimettere dentro Kamagate ma è una magia dalla lunga distanza a firma di Tommaso Baldasso a tenere accese le chance di rimonta per la sua sqaudra che rientra negli spogliatoi con nove lunghezze da dover recuperare (42-33). Lo spettacolo prosegue nella ripresa quando Tortona produce un 5-0 con l’intenzione di riaprire la gara e in parte ci riesce. Leonardo Candi è l’arma in più supportato dal resto dei suoi compagni come Weems e Kuhse che riducono ad un solo possesso lo svantaggio (58-56). La Bertram mette poi il naso avanti con Baldasso nell’incipit dell’ultimo quarto che registrerà un sostanziale equilibrio fra le parti fin quando Burnell piazzerà due pesanti triple, imitato poi da Ivanovic, che sposta l’equilibrio in favore della Germani che ringrazia gli avversari per i tre errori di fila che fanno calare il sipario sull’incontro.

Shields guida al successo contro la Virtus Bologna

Ha di che rammaricarsi anche l’altra compagine bianconera impegnata nella prima giornata della kemesse tricolore ovvero la Virtus Segafredo Bologna che si inchina 77-91 all’EA7 Milano in una semifinale guidata e controllata dai meneghini per circa trenta minuti di gioco, spinti dai diciannove di Shavon Shields. Sono i felsinei a dare l’impressione di poter prendere in mano il match scappando sul 5-3 prima che l’Olimpia sistemi le cose con Dimitrijevic che opera il sorpasso sul 12-14. Il vantaggio andrà successivamente ad ampliarsi, in particolar modo nel secondo periodo con uno strappo di 15-27 che facilita di molto il compito al team di Ettore Messina che, inoltre, mette in mostra un interessante 50% nel tiro dalla lunga distanza. Dall’altra parte le Vu nere incappano in una serata negativa in cui brilla la stella di Diouf che ne totalizza diciotto. Per Belinelli e soci il derby d’Italia numero duecentoquindici è completamente da dimenticare. L’obiettivo sarà quello di rialzarsi e la stessa Virtus potrà farlo alla ripresa del campionato di serie A domenica 2 marzo proprio nel remake della gara contro l’EA7.