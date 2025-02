Basket, al via le Final Eight di Coppa Italia: orari e dove vedere le gare

Torino, 12 febbraio 2025 – La stagione della pallacanestro è pronta a vivere una delle sue tappe cruciali: quest'oggi, all’Inalpi Arena di Torino, scatteranno quest’oggi le Final Eight di Coppa Italia che avranno il loro culmine nella finale di domenica alle 17.15. Una coppa che cambierà padrone visto che il Napoli Basket detentore del trofeo non ha strappato la qualificazione per questa edizione della manifestazione. Si partirà alle ore 18 con la sfida tra la Germani Brescia e la Bertram Derthona Tortona (la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre). I biancoblù si presentano alla manifestazione da testa di serie numero uno in virtù del primo posto conquistato al termine del girone d’andata, ma Tortona, pur avendo vissuto una stagione di alti e bassi che non ha permesso agli uomini di De Raffaele di trovare ancora una precisa identità doi squadra. L’asse play-pivot composto da Nikola Ivanovic – che si è subito calato alla perfezione nella sua seconda esperienza italiana – sarà il punto di forza di una Brescia che potrebbe però dover fare i conti con l’assenza di Ndour che ridurrebbe le opzioni a disposizione di coach Poeta sotto le plance. Sicura, invece, l’assenza di Arturs Strautins tra i Leoni di Tortona, che possono comunque fare affidamento su una batteria di esterni in cui spiccano Baldasso, Kuhse e Vital, ma anche su una coppia sotto canestro di tutto rispetto come quella formata da Biligha e Kamagate. La vincente dello scontro Brescia-Tortona se la vedrà nella semifinale di sabato alle 18 con chi la spunterà nell’attesissima sfida tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, in programma questa sera alle 20,45 (la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre). La sfida che ah senza ombra di dubbio più occhi puntati addosso e che per molti rappresenta una sorta di finale anticipata: Milano, che pare aver trovato in queste ultime settimane una buona continuità su tutti i fronti in cui è impegnata, pur avendo fino all’ultimo il dubbio sulla presenza in campo di Nikola Mirotic, potrà fare affidamento su una panchina senza dubbio più lunga rispetto a quella dei felsinei che soprattutto sotto canestro avranno le rotazioni ridotte all’osso vista l’indisponibilità di Ante Zizic. Ai lunghi Shengelia, Diouf e Grazulis, che dovranno essere ben supportati dalla batteria di esterni composta dai Hackett e Belinelli e da Tucker e dal neoarrivato Holiday, saranno quindi chiesti un po’ di straordinari.

Il quadro dei quarti di finale si chiuderà poi domani, giovedì 13 febbraio: alle 18 è in programma la sfida (la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) tra la Dolomiti Energia Trento, attuale prima della classe ma in un momento di lieve flessione (assente tra i bianconeri Bayehe), e la Unahotels Reggio Emilia che punta a diventare una delle sorprese della coppa e può fare affidamento su un roster talentuoso e guidato da esterni come Winston e Smith e da lunghi come il 2005 Faye e l’ex NBA Faried. Chi la spunterà tra Trento e Reggio Emilia, se la vedrà con la vincente del quarto di finale che vedrà opposte alle 20.45 (la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) le due neopromosse Trapani Shark e Pallacanestro Trieste: i siciliani non hanno mai nascosto di voler essere la Cenerentola della competizione e ci arrivano dopo una straordinaria prima parte di stagione (secondi al termine del girone di ritorno), ma dall’altra parte c’è una Trieste che, pur dovendo fare a meno di Colbey Ross, ha tutte le carte in regola per tentare lo sgambetto. Gli ingredienti per una Final Eight ricca di spettacolo di emozioni, insomma, ci sono tutti. Ora la parola passa al campo.

Orari e dove vedere le gare

Mercoledì 12 febbraio Ore 18: Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona (diretta su Eurosport 1, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Ore 20.45: Virtus Segafredo Bologna – EA/ Emporio Armani Milano (diretta su Eurosport 1, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Giovedì 13 febbraio Ore 18: Dolomiti Energia Trentino – Unahotels Reggio Emilia (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Ore 20.45 Trapani Shark – Pallacanestro Trieste (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Sabato 15 febbraio – Semifinali Ore 18: vincente Brescia-Tortona contro la vincente Bologna-Milano (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Ore 20.45: vincente Trento-Reggio Emilia contro la vincente di Trapani-Trieste (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre) Domenica 16 febbraio – Finale Ore 17.15 con diretta su Eurosport 1, Discovery+, NOVE e Dmax, canale numero 52 del digitale terrestre.