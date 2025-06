Finale scudetto Basket 2025: dove vedere Bologna-Brescia in tv. Date e orari delle gare

Bologna, 12 giugno 2025 – Il momento della verità è arrivato. Questa sera alle 20.30 (diretta e streaming su DAZN ed Eurosport 2 e in chiaro su DMAX e e Nove) scatta infatti l’inedita finale scudetto di basket tra la Virtus Segafredo Bologna e la Germani Brescia. Il primo atto si giocherà alla Segafredo Arena di Bologna dal momento che sono i bianconeri felsinei – in virtù del primo posto conquistato al termine della stagione regolare – ad avere il vantaggio del fattore campo in questa serie che, come le precedenti del playoff – si giocherà al meglio delle cinque gare.

Bologna (alla quinta finale consecutiva) parte anche con i favori del pronostico dopo aver eliminato all’ultimo respiro Venezia in gara 5 rimontando nove lunghezze di svantaggio in 5’ minuti e successivamente i tre volte campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano vincendo due volte al Forum di Assago. La squadra di coach Ivanovic ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo pur dovendo fare i conti pesanti come quelle di Achille Polonara (out inizialmente anche in questa serie) e Will Clyburn (in dubbio per gara 1 di stasera) e ha costruito i suoi successi su una difesa granitica. Giocatori di qualità ed esperienza come Tornike Shengelia, Daniel Hackett, Alessandro Pajola e Marco Belinelli, uniti al neoarrivato Taylor e a Morgan, hanno fatto il resto. Coach Ivanovic non vuole però che la guardia venga abbassata: “Giocheremo una finale contro una delle migliori squadre del campionato. Brescia ha giocato molto bene ed è in forma. È veloce, ha giocatori esperti e sa segnare, ma sono anche disciplinati e in grado di trovare molte soluzioni. Dovremo alzare il livello difensivo e credere in noi stessi per vincere”. Dall’altra parte ci sarà la Germani Brescia, che è al debutto assoluto in finale scudetto dove arriva dopo aver eliminato prima Reggio Emilia (3-1) e poi l’attrezzatissima Trapani: “Siamo felici ed orgogliosi di questa prima finale di Brescia – ha spiegato alla vigilia coach Peppe Poeta, ex di serata -. Una finale contro una Virtus che è tra le squadre più titolate in Italia e non ha bisogno di grandi presentazioni. Sono forti e hanno giocatori abituati a giocare questo tipo di partite, in più hanno un coach come Ivanovic esperto e di successo. Hanno costruito le loro vittorie sull’identità difensiva. Dovremo essere bravi ad approcciare la sfida nella maniera corretta, ad impattare il loro tasso di fisicità e a proteggere il nostro pitturato, dove possono farci male, per poi provare a correre in attacco e giocare in campo aperto. È stupendo essere in finale e dobbiamo godercela, provando a rompere le uova nel paniere della Virtus”.

Per cercare di “rompere le uova nel paniere” i biancoblù proveranno di certo a cavalcare la loro spina dorsale formata da Ivanovic, Della Valle e Bilan, attorno ai quali ruotano giocatori duttili e solidi come Dowe, Ndour e Burnell. Le rotazioni del roster bresciano sono forse corte rispetto a quelle di Bologna, ma i ragazzi di coach Poeta non vogliono smettere di stupire. Ora, però, la palla passa al campo.

Date e orari delle prime tre gare

Gara 1 – Virtus Segafredo Bologna–Germani Brescia: 12 giugno ore 20.30 con diretta in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre) e DMAX (canale 52 del digitale terrestre), in streaming e su abbonamento su DAZN ed Eurosport 2. Gara 2 – Virtus Segafredo Bologna–Germani Brescia: 14 giugno ore 20.30 con diretta in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre) e DMAX (canale 52 del digitale terrestre), in streaming e su abbonamento su DAZN ed Eurosport 1. Gara 3 – Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna: 17 giugno ore 20.30 con diretta in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre) e DMAX (canale 52 del digitale terrestre), in streaming e su abbonamento su DAZN ed Eurosport 2.