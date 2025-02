Finalmente la Virtus. Vaulet firma il riscatto

Virtus Imola 91 Casale Monferrato 69

VIRTUS: Morina 10, FIusco 4, Kadjividi 6, Masciarelli 21, Anaekwe 10, Vannini, Santandrea, Ricci 3, Vaulet 32, Zangheri 3, Ambrosin, Pinza 2. All. Galetti. CASALE MONFERRATO: Dia 6, Pepper 2, Bertaina, Basta, Marcucci, Wojciechowski 7, Ravioli, Stazzonelli 5, Guerra 19, Martinoni 11, Vecerina 19. All. Corbani. Arbitri: Maistri e Giani

Note: parziali 25-19; 46-36; 69-50. Tiri da due: Virtus Imola 25-46; Casale Monferrato 17/47. Tiri da tre: 9/25; 9/27. Tiri liberi: 14/17; 8/10. Rimbalzi: 51; 36.

Il riscatto è servito. Dopo tre sconfitte consecutive, la Virtus è tornata a vincere e l’ha fatto in maniera convincente davanti al proprio pubblico, a farne le spese Casale Monferrato costretto ad inseguire per tutta la gara. Due punti importanti per i gialloneri che tornano così a muovere la graduatoria.

E’ una partita subito interessante, dopo il 4-4 iniziale, la squadra di casa piazza un parziale di 11-4 che vale il 15-8 a 4’40’’ al termine del primo quarto, con i sei punti di Morina e il suo 3/3 da due. Arriva però il contro parziale ospite a 1’08 la V imolese è sopra di soli 4 punti (21-17). Alla prima sirena Imola riesce ad avere 6 di vantaggio grazie ai canestri consecutivi di Vaulet. Si va avanti a strappi da una parte e dall’altra, la V imolese resta avanti di 5 (27-22). A 7’28’’ dall’intervallo Imola è sopra di 6 (30-24). Break di 4-0 imolese, con i due liberi di Fiusco il divario arriva in doppia cifra (34-24). Nel finale di quarto Vaulet ha la mano calda e alla seconda sirena i gialloneri sono sopra di 10.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus è implacabile, i canestri di Masciarelli, Morina e Kadjividi scavano il solco con i piemontesi che finiscono a -18 (56-38) dopo 120 secondi di gioco. La gara è in pieno controllo dei virtussini, alla penultima sirena ci sono 17 lunghezze fra una squadra e l’altra (69-50). Casale le prova tutte, ma gli imolesi non mollano il colpo e tengono a distanza gli ospiti. Si va avanti a strappi, la Virtus tiene bene il campo e si gioca solo per le statistiche della lega fino al 91-69 finale.

Nel prossimo appuntamento i gialloneri faranno visita al Piacenza. In terra emiliana ci saranno in palio altri due punti molto pesanti.

Serie B Nazionale (6a ritorno): Andrea Costa-Agrigento 79-80, Mestre-Piacenza 69-58, Crema-Omegna 92-90, Treviglio Brianza-Desio 89-82, San Vendemiano-Fidenza 74-77, Vicenza-Fiorenzuola 74-83, Lumezzane-Ragusa 86-64, Blacks Faenza-Saronno 97-95. Capo d’Orlando-Legnano 57-61.

La classifica: Legnano 44; Treviglio Brianza 42; San Vendemiano 36; Blacks Faenza 34; Capo D’Orlando 32; Mestre, Omegna e Fidenza 30; Agrigento e Casale Monferrato 28; Vicenza, Andrea Costa, Virtus Imola, Lumezzane 24; Piacenza 18; Crema 16; Fiorenzuola 14; Saronno 12; Ragusa 10.