Eurobasket 2025, Finlandia nella storia. Georgia battuta e prima semifinale

Riga (Lettonia), 10 settembre 2025 – Continua la favola della Finlandia ad Eurobasket 2025. La formazione finnica ha infatti battuto anche la Georgia con un perentorio 93-79 approdando per la prima volta nella sua storia ad una semifinale di un Europeo. Ancora una volta i “Susijengi” si sono resi protagonisti di una grandissima prova di squadra, testimoniata da ben quattro giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati, tra i quali spiccano l’ex Treviso Mikael Jantunen con 19 punti e Lauri Markkanen con 17. A dare un preciso indirizzo alla gara è stato lo strepitoso primo tempo giocato dai finnici che – sulle ali di uno scatenato Jantunen e di una difesa asfissiante – hanno dominato la contesa giocando una pallacanestro quasi perfetta e volando anche a +18. Nella ripresa è persino arrivato anche il +20 ma anche la prevedibile reazione della Georgia che, quando i ritmi e le percentuali della Finlandia sono comprensibilmente calati, è riuscita a rifarsi sotto e a rientrare persino a due possessi di distanza dagli avversari. Rimasti senza Bitadze e Shengelia (entrambi espulsi per doppia sanzione), i georgiani non hanno però saputo completare la loro rimonta e sono caduti sotto gli ultimi e mortiferi colpi di Voltonen.

La gara

La Finlandia non perde tempo e scende sul parquet con la quinta marcia già innestata: gli uomini di coach Lassi Tuovi mettono infatti subito in campo grande fisicità in difesa, mentre in attacco squadernano un’eccellente pallacanestro fatta di ottime spaziature e circolazione di palla fluida. Il risultato sono le percentuali al tiro altissime (11/19 dal campo e addirittura 6/10 da tre dopo 10’) che dal 10-10 permettono alla Finlandia di dare il primo, vero strappo della gara: al suono della sirena di fine quarto, infatti, i “Susijengi” conducono già di 13 lunghezze grazie a un parziale di 18-5 (28-15). Grazie a un due o tre buone azioni suggellate dai canestri di Mamukelashvili, Bitadze e Sanadze, la Georgia prova a rialzare la testa, ma la reazione georgiana si rivela ben presto un fuoco di paglia, perché quando si accende la stellina Mika Muurinen la Finlandia rialza la testa: il classe 2007 segna 7 punti in un fazzoletto di 4 minuti e riaccende la luce dell’attacco finnico che, trascinato anche da un Mikael Jantunen da 15 punti nei primi 20’, riprende ad attaccare il ferro con estrema facilità e alza nuovamente l’asticella del massimi vantaggio fino al +20 suggellato dalla schiacciata di Valtonen (57-37) che diventa +17 solo allo scadere per effetto della tripla di Sanadze che prova dare la scossa in chiusura di tempo (57-40 al 20’). È il classe 1992 visto in Italia a Pistoia a caricarsi sulle spalle l’attacco della Georgia e a portarla – in tandem con Shengelia – dal nuovo -20 mandato a bersaglio dall’arco da Markkanen (62-42) al -12 a poco meno di 3’ dall’ultimo mini-intervallo (67-55 a 2’37” dal termine del terzo quarto). Dai ritmi della transizione finnica che vengono rallentati vistosamente e dalle percentuali al tiro che calano fisiologicamente, la Georgia riesce a trarre un importante giovamento per tenere i giochi aperti. Il -9 a 10’ dalla fine corroborato dai canestri di Mamukelashvili è un’iniezione di energia e fiducia per la squadra di coach Dzikic, la quale in avvio di quarto quarto rientra addirittura a -6 sul 73-67. La tripla un po’ rocambolesca di Little e l’antisportivo di Bitadze (espulso per doppia sanzione tecnico/antisportivo) su Jantunen fermano però l’emorragia e permettono di respirare nuovamente a pieni polmoni alla Finlandia, che porta a casa cinque punti in un amen, torna oltre la doppia cifra di vantaggio e, pur nella difficoltà, negli ultimi 5’ riesce a proteggersi dagli assalti georgiani grazie ai canestri di importanza capitale di Valtonen in un finale in cui salgono la frustrazione e il nervosismo in casa georgiana (espulso anche Shengelia per doppia sanzione).