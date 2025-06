Firenze Basketball Academy Under 17 sfiora il titolo alle Finali Nazionali

Settimana da sogno quella vissuta dalle Under 17 targate Firenze Basketball Academy alle Finali Nazionali di categoria andate in scena a Battipaglia. Dopo il percorso netto nel girone eliminatorio le gigliate battono ai quarti la corazzata Costamasnaga per 73-68, in semifinale Frascati delle torri Toyounon e Pysmennyk per 62-57 arrivando per la prima volta nella storia del basket fiorentino all’atto conclusivo contro la favorita Reyer Venezia, forte dei suoi 150 anni di storia e dei 26 titoli giovanili gia vinti.

Le ragazze mettono in scena l’ennesima sinfonia, passata l’emozione dei primi minuti giocano senza timori reverenziali, guidano per quasi tutta la partita a tratti dominandola. La Reyer impatta a 5“ dalla fine e si va all’overtime. Nel quale le lagunari si impongono per 59-56. Un finale crudele, immeritato per la squadra che a detta di tutti ha giocato il miglior basket della manifestazione con Coach Corsini premiato miglior allenatore delle finali.

"Ci voltiamo indietro e non troviamo niente su cui recriminare. Abbiamo giocato delle finali perfette. Ogni ragazza è riuscita a giocare al suo meglio in un palasport sempre gremito. Ma soprattutto abbiamo sopperito alle differenze fisiche e probabilmente anche di talento giocando un basket collettivo sublime. Sono orgoglioso di guidare queste ragazze e spero che il prossimo step sia riportare Firenze dove merita, in Serie A con queste ragazze fiorentine in campo. Se lo meriterebbero loro e se lo meriterebbe la società che crede in me da tanti anni".

Queste le undici vicecampionesse d’Italia: Matilde Marconi, Giulia Calviani, Sofia De Luca, Isabella Torricini, Benedetta Tenerani, Tessa Salvetti, Eva Rossi, Martina Pasqualetti, Miracle Obayuwana, Ludovica Montesi e Margherita Cioni. Lo staff che ha seguito le ragazze in questo splendido percorso: coach Stefano Corsini, assistenti Martina Cioni e Giuseppe Biscetti, preparatore atletico Francesco Goretti, fisioterapista Francesco Rettori.