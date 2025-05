Forlì basket col brivido, ma fa sua gara 5 con Cividale e vola in semifinale playoff Unieuro vittoriosa in trasferta per 81-78: i padroni di casa sprecano la tripla del pareggio nel finale tentata da Ferrari e la Pallacanestro 2.015 esulta. Protagonisti del match Del Chiaro e Gaspardo con 21 punti e capitan Cinciarini con 20. Ora sotto con la RivieraBanca