Forlì travolta e umiliata a Rieti: è crisi

Forlì, 6 ottobre 2025 – Il PalaSojourner di Rieti si conferma stregato per la Pallacanestro 2.015, che incappa in una sconfitta pesantissima per 90-60. I biancorossi affondano letteralmente nel terzo periodo, finendo sotto anche di 43 punti. Una delle peggiori uscite di sempre del club di viale Corridoni. Forlì subisce gli avversari sotto canestro in avvio (8-0), poi Harper guida i compagni verso la riscossa e Allen impatta (11-11). A cavallo tra prima e seconda frazione, Rieti prende però il largo: break di 10-0 e punteggio sul 21-11. I biancorossi sono imprecisi, pagano pegno in termini di energia e i padroni di casa prendono sempre di più il largo, fino al +15 dell’intervallo (36-21). Nel terzo quarto ci si attende un colpo da parte degli ospiti, in realtà è la Sebastiani a scappare via. Williams è un rebus, Mian colpisce a raffica mentre Tavernelli e compagni sono alle corde. Palle perse in serie (saranno 22 al 40’), volti scuri e sguardi bassi: un 18-0 reatino vale il massimo vantaggio sul 72-29. L’ultimo quarto è di pura gestione e Forlì non va oltre il -26 (76-50) con Pinza.