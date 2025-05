Fortitudo Bologna supera Carpegna Prosciutto Pesaro e chiude la stagione

FLATS SERVICE 94CARPEGNA PROSCIUTTO 85

FLATS SERVICE FORTITUDO : Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne, Vencato 4, Aradori 6, Gabriel 30, Battistini ne, Bolpin 6, Panni 5, Cusin 2, Mian 11, Fantinelli 8, Freeman 22. All. Caja.CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 14, Cornis ne, Maretto 8, Imbrò, De Laurentiis 4, King 4, Bucarelli 13, Lombardi 7, Zanotti 9, Ahmad 26. All. Leka.

Arbitri: Cassina, Miniati, Attard.

Note. Parziali: 32-18, 56-42, 75-64. Tiri liberi: Bologna 19/20, Pesaro 22/30. Tiri da 3 punti: Bologna 15/33, Pesaro 9/34. Rimbalzi: Bologna 37, Pesaro 30. Espulso Imbrò. Falli tecnici a Fantinelli e Cusin. Usciti per falli: Imbrò. Spettatori: 4.609.

La Vuelle chiude al Paladozza la sua stagione. In anticipo sulle aspettative della vigilia di campionato e con tanto rammarico, perché non partecipare nemmeno ai playoff che mettono in palio la seconda promozione è dura da digerire. Ma in una partita come questa era complicato ribaltare il pronostico. La Fortitudo non ne vuol sapere di perdere anche la terza sfida contro Pesaro quest’anno e parte decisa, forte anche dei dieci giorni di stacco dopo la fine della regular-season che hanno ricaricato le energie. Mentre la Vuelle, che arriva dalla battaglia di sabato, ha le batterie in riserva. La tripla di Maretto che apre il match è illusoria, Bologna piazza un 8-0 e prende le redini del match, Ahmad e Lombardi reagiscono e al 4’ firmano l’unico sorpasso (10-11) prima che la squadra precipiti nel baratro.

Negli ultimi 3’ del primo quarto la squadra di Caja segna ben 16 punti contro i 4 dei biancorossi, dando palla sotto ai due mori che risultano incontenibili per i difensori della Carpegna Prosciutto (a un certo punti hanno segnato 21 dei 24 totali della Fortitudo). Imbrò, appena entrato si fa soffiare pure palla da Freeman e lo ferma con un antisportivo che costa caro, due liberi e canestro di Bolpin per il massimo vantaggio (32-15 al 19’), poi Ahmad scaglia un siluro prima del riposo. Sembra già finita ma basta che Caja richiami in panca i due lunghi americani che la Vuelle risale piano piano la corrente grazie ad un Petrovic uscito dal sepolcro: rimbalzo offensivo, canestro e fallo, quindi un paio di triple che riportano improvvisamente Pesaro in scia (38-30) al 14’. Basterebbe un guizzo ma sul -7 firmato da Maretto la tripla di Imbrò non va e dall’altra parte Gabriel punisce. Bucarelli ha un altro sussulto, ruba palla e segna in contropiede il -9 (49-40) ma nell’ultimo minuto la difesa ospite cede di schianto subendo altri 7 punti e all’intervallo l’Aquila si sente di nuovo al sicuro nel suo nido. E la situazione rimane in controllo fino al +18 firmato da una tripla di Panni, poi c’è un nuovo sussulto da parte pesarese con Bucarelli che non ne vuol sapere di arrendersi e Ahmad che strappa letteralmente la palla dalle mani di Bolpin guadagnandosi un antisportivo che viene sfruttato al massimo, con i liberi dell’americano e la tripla di Zanotti sulla rimessa che riaccende le speranze (71-62) a fine terzo quarto.

Quando Imbrò viene espulso per proteste dopo aver sprecato gli ultimi 10’’ senza tirare, sostenendo di aver subìto fallo: il tecnico, sommato all’antisportivo lo costringe a lasciare il campo. La gara riprende quindi con due liberi di Aradori ma ormai la Vuelle è tornata a crederci e quando Freeman commette il 4° fallo lasciando posto a Cusin, ne approfitta di nuovo e con un gioco da tre punti di Ahmad risale fino a -8 (82-74). Al 36’ Pesaro, che lotta fino alla fine, tocca il minimo svantaggio con un appoggio di De Laurentiis (87-80). Caja chiama time-out e rimette dentro Freeman che conquista un rimbalzo offensivo di platino. Poi dall’altra parte King tira un mattone, Gabriel invece l’ottava tripla che chiude i conti.

Elisabetta Ferri