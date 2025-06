A fari spenti La Fortitudo cerca occasioni

Sono giorni di attesa e di ricerca in casa Fortitudo. Da un lato la Effe aspetta soltanto l’ufficializzazione dell’ala piccola Simon Anumba 29 anni, le ultime 3 stagioni giocate da grande protagonista a Rimini e della guardia Vincenzo Guaiana, 25 anni con già esperienza di A2 a Trapani e reduce da 2 stagioni in serie B a Roseto. Dall’altra parte in casa biancoblù si continua a guardare al mercato, soprattutto italiano, in cerca di 2 lunghi, un 4-5 titolare o comunque in grado di giocarsi in posto con Lorenzo Benvenuti e un secondo centro di scorta che possa essere una valida alternativa stagione in corso.

L’ingaggio dei giocatori italiani in questo momento resta l’obiettivo prioritario nell’agenda del general manager Flavio Portaluppi e di coach Attilio Caja. Si guarda al mercato di A2 che al momento offre pochino, ma anche a quello di serie A, dove qualche giocatore ai margini della propria squadra potrebbe essere allettato da una proposta economica interessante, tanto da preferire di scendere di categoria. I lunghi infatti sono da sempre merce rara: chi ce li ha se li tiene stretti e chi li prende li paga davvero a peso d’oro, con aste al rialzo a cui la Fortitudo non ha giustamente voluto partecipare mettendo nel suo mirino altri profili.

Certo che con squadre pronte a investire molto sul mercato, come Brindisi, Verona, Scafati, ma anche la stessa Avellino, che ha firmato prima Zerini da Tortona e adesso Mcgee da Cantù, il monte ingaggi delle società di A2 si è impennato e per attendere occasioni di mercato si deve avere la calma e la pazienza di aspettare il momento propizio. Cosi in Fortitudo si continua a lavorare sottotraccia sia per i due italiani che per la guardia straniera che dovrà avere caratteristiche ben definite, vale a dire essere un eccellente scorer, ma essere anche un discreto fattore nella propria meta campo difensiva. Per il lungo straniero, dovendo ancora chiudere prima il pacchetto italiani invece c’è ancora tempo.

Filippo Mazzoni