A2: alle 21 la semifinale del torneo vinto l’anno scorso dalla Effe. La Fortitudo al primo esame vero. In Supercoppa c’è Rimini

L’attesa è finita, da questa sera, palla a due al Pala De Andrè di Ravenna alle ore 21, diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su San Luchino e audiocronaca live su Canale 88, la Fortitudo, targata Flats Service torna a fare sul serio. Nella seconda semifinale di Supercoppa, preceduta alle 17 da Cividale-Forlì, la formazione di Attilio Caja scende in campo per affrontare Rimini, con in palio l’accesso alla finalissima di domenica. Sarà un fine settimana importante per la Fortitudo che se da un lato punta a difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Livorno dall’altro cerca di confermare la propria imbattibilità con il precampionato concluso con un perfetto 7 su 7, continuando nel proprio percorso di crescita.

Rimini si annuncia avversaria difficile, vista la qualità della formazione diretta da Sandro Dell’Agnello, tra le grandi favorite del prossimo campionato di serie A2. Romagnoli con in campo l’ex Mark Ogden, grande protagonista due stagioni fa con la Effe, ma che potrebbero dovere fare a meno del centro, ex Virtus, Gora Camara, ancora in dubbio.

Nella Fortitudo certe invece le assenze di Lorenzo Benvenuti, fuori per il resto della stagione e dell’ex Simon Anumba che dovrebbe riprendere da lunedì ad allenarsi con il resto della squadra. In campo ci sarà invece l’ultimo arrivato in casa biancoblù, Matteo Imbrò, aggregato alla squadra da una settimana e al suo esordio con la canotta Fortitudo.

"Sono contentissimo di essere arrivato alla Effe – ha sottolineato nei giorni scorsi – Bologna è una piazza che respira basket, per me è un ritorno molto gradito. Caja? Lo conosco e so cosa vuole, ho lavorato con lui nella nazionale sperimentale e per un po’ a Scafati; sono qui perché mi ha trasmesso la voglia e l’ambizione che ha lui, e mi ha chiesto di giocare 2-3, poi vedremo altri ruoli. Il confronto con Rimini? Sarà già un appuntamento importante, lo approcceremo nel migliore dei modi".

Chi non ci sarà sulle tribune del Pala De Andrè è invece la Fossa dei Leoni. Con un comunicato diramato ieri, I tifosi della Effe hanno motivato la loro scelta in protesta alle limitazioni derivanti dal protocollo firmato a fine luglio da Osservatorio per le manifestazioni sportive, Fip, Lega Pallacanestro e Lega Basket con l’introduzione obbligatoria, tra l’altro, dei biglietti nominali.

La scelta della Fossa è stata condivisa anche dalle altre tifoserie organizzate. Oggi al Pala De Andrè si giocano le semifinali di serie A2, domani sarà invece il turno di quelle di serie B, mentre domenica sarà il momento delle finali con alle 17.30 la finale di serie B e a seguire, alle 21 quella di A2.

Filippo Mazzoni