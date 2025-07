A2, il capitano sotto i ferri per pubalgia. Mercato: atteso Moretti. Fortitudo, brutta tegola per Caja. Operato Fantinelli: out un mese

In attesa delle conferme ufficiali di Valerio Mazzola e Samuele Moretti, attese nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime ore, la Fortitudo inizia una nuova intensa settimana di impegni di mercato e non solo. Squadra fatta in casa Effe, con il gm Flavio Portaluppi, che ha praticamente firmato i 10 giocatori che faranno parte della rosa biancoblù, anche se mancano le conferme dei due elementi che, insieme a Lorenzo Benvenuti e Paulius Sorokas andranno a completare il reparto lunghi. L’ok ufficiale per il venticinquenne Samuele Moretti potrebbe arrivare già quest’oggi. Moretti ha lasciato ufficialmente nei giorni scorsi la sua vecchia squadra, il Blu Basket Bergamo (ex Orzinuovi) ed è quindi pronto per essere ufficializzato. Stesso dicasi per Mazzola, in uscita da Treviso.

La notizia del giorno in casa Fortitudo è invece riferita a capitan Matteo Fantinelli, fresco di rinnovo contrattuale, con prolungamento al 30 giugno 2027. Fantinelli, 32 anni il prossimo 24 novembre, punto di riferimento e cardine della Fortitudo del passato, del presente e del futuro, è stato infatti operato. Ieri il giocatore ha infatti pubblicato sui suoi social una foto dal letto dell’ospedale. Approfittando del momento di pausa della stagione, il Fante è infatti finito sotto i ferri per cercare di superare il problema di pubalgia con la quale è stato a lungo costretto a convivere nell’arco di questa stagione. Adesso Fantinelli dovrà osservare un periodo iniziale di stop e poi pian piano la ripresa dell’attività fisica e della preparazione, anche individuale, per farsi comunque trovare pronto, tra un mese all’inizio della preparazione della squadra, in programma per i primi di agosto. In via Riva Reno intanto si lavora anche sul fronte societario, sia in ambito marketing che di biglietteria.

Continua, di buon ritmo, il rinnovo degli abbonamenti in vista della prossima stagione. Iniziata l’1 luglio, già un buon numero di tifosi hanno confermato le proprie tessere, anche se con una tempistica così ampia (fino al 7 settembre compreso) i tempi per i rinnovi sono decisamente dilatati. Dal punto di vista marketing, in settimana in casa Fortitudo si farà il punto della situazione anche per quel che riguarda gli sponsor.

Filippo Mazzoni