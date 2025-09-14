A2, il ko in Supercoppa con Rimini ha evidenziato le difficoltà di una squadra che ha cambiato tanto: Imbrò deve inserirsi. Da domani tutti di nuovo agli ordini di Caja. Fortitudo, c’è tanto da fare. Sorokas, Moore e pochi sorrisi

La prima ufficiale non è andata come ci si poteva attendere in casa Fortitudo. La sconfitta con Rimini, squadra tra le favorite del campionato poteva a tutti gli effetti starci, meno forse il modo in cui si è concretizzata con una Effe che non è riuscita a confermare le prove del precampionato palesando qualche problema offensivo, ma anche una mancanza di energia e di fisicità necessaria invece per pareggiare quella che i romagnoli hanno messo sul parquet del Pala De Andrè di Ravenna venerdì sera.

Meglio che i nodi vengono subito al pettine, con tutta la possibilità da parte di coach Attilio Caja e della squadra di porvi rimedio, perché se è vero che la Supercoppa è il primo appuntamento della della stagione ufficiale, l’obiettivo della Effe resta prima di tutto il campionato. Da domani al PalaZola si cercherà di capire pregi e difetti e preparare l’esordio di domenica prossimo a Roseto degli Abruzzi, quando, a quel punto si, si inizierà a fare sul serio.

Lo aveva detto nei giorni scorsi capitan Matteo Fantinelli: "Siamo ancora un cantiere aperto". E in effetti tra l’inserimento di Imbrò da completare e il recupero di Anumba da ultimare, si spera magari già disponibile per la trasferta abruzzese, il lavoro da fare non manca.

I segnali di Ravenna sono stati chiari: c’è tanto da fare e da migliorare, del resto siamo a inizio stagione, ma se la Fortitudo vuole essere competitiva deve giocare sempre e comunque con grandissima fisicità ed atletismo, mettendo pressione, difendendo con le unghie e con i denti su ogni pallone e cercando poi rilanciare il proprio attacco grazie alla difesa. Certo l’infortunio di Benvenuti nel precampionato ha rivoluzionato, cammin facendo, i piani biancoblù. Si è pensato di rimediare con lo switch di ruoli di Sorokas, Anumba, Guaiana e l’inserimento di Imbrò. Purtroppo allo scarno contributo di Guaiana, la mancanza di Anumba, va aggiunta la prestazione incolore di Imbrò, con tutte le attenuanti del caso per chi è arrivato da una manciata di giorni. Ma c’è sopratutto da registrare il passo indietro di Sarto, appena 3 punti con Rimini dopo un precampionato, per quel che vale, da doppia cifra di media.

Quel che ha funzionato bene è stata invece la coppia di stranieri Sorokas-Moore. Sorokas, uscito anzitempo venerdì sera, ma per fortuna si parla solo di crampi, è stato in assoluto il migliore della Effe, non solo per i 21 punti messi a segno ma per il contributo dato sui due lati del campo. Discreta la prova anche di Moore che dopo un primo tempo sonnecchiante si è svegliato proprio con la tripla che ha mandato le squadre al riposo sul 34-34 per poi crescere nella ripresa. Ma questo non basta e non può bastare in vista di Roseto, serve soluzione offensiva in più per i propri tiratori e una maggiore qualità in difesa.

Filippo Mazzoni