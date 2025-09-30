A2, la bella vittoria contro Scafati ha ridato entusiasmo all’ambiente. Intanto Caja spera di recuperare Anumba per Pesaro. Fortitudo, segnali di ripresa. In attesa di Imbrò
Non era tutto nero, meglio dire blu, quando è arrivata la sconfitta all’esordio, non sarà tutto bianco adesso dopo aver rifilato 30 punti a Scafati, una delle squadre più quotate di questo campionato, ma almeno il morale è alto e la ripresa, prevista per oggi, si annuncia decisamente più dolce per Matteo Fantinelli e compagni.
La Fortitudo vince e convince con Scafati, si appresta alla seconda sfida casalinga consecutiva, domenica con Cividale, ma sopratutto riscopre l’affetto dei suoi tifosi. Per nove-decimi della squadra quella di domenica era prima davanti ai propri tifosi, una sensazione particolare per tutti coloro che finora avevano visto il PalaDozza come un "Fortino" nemico e che adesso lo vedo come la propria casa. Con Cividale dell’ex Pillastrini sarà un’altra sfida, una riprova di quello che è il baluardo biancoblù. La vittoria con Scafati ha riportato tante certezze in più, cancellando i dubbi della Supercoppa con Rimini e della prima di campionato a Roseto.
Domenica la Fortitudo ha mostrato una difesa fisica e straordinariamente efficace, attacco che ha trovato il suo sbocco con tanti elementi e con la riprova che arriva da 5 giocatori Sorokas, Sarto, Moore, Della Rosa e Moretti in doppia cifra e altri due Mazzola e Fantinelli che ci sono andati vicino. Tutto bene insomma anche se come detto, c’è ancora una condizione fisica da migliorare, un Imbrò che al momento ancora non carbura, per lui 1 su 7 dal campo e un Anumba ancora fuori. Come confermato lo stesso coach Attilio Caja in conferenza stampa postmatch di domenica, l’ala ex Rimini sarà costretto a lavorare a parte per tutta la settimana con il preparatore Salvatore Poma per cui è da escludere un suo utilizzo domenica con Cividale, così come appare difficile che possa essere disponibile per la trasferta infrasettimanale dell’8 ottobre con Milano. La speranza è di riaverlo, almeno parzialmente per il 12 con Pesaro, anche se in Fortitudo c’è molta cautela nel recuperare un giocatore che fa della sua fisicità l’arma principale.
Oggi intanto Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa saranno le stelle dell’appuntamento "La cultura ospite in Residenza" in programma alle 17 al centro polifunzionale Madre Teresa di Calcutta vicino all’ospedale Bellaria e aperto a tutti i tifosi biancoblù. Al termine dell’incontro, i due giocatori saranno a disposizione del pubblico per selfie e autografi.
f.m.
