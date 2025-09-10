A2, l’azienda di Gentilini rinnova il suo impegno: ma la ricerca di nuovi partner non si ferma. Abbonamenti, da lunedì la vendita libera. Fortitudo, Flats Service ancora il primo sponsor. Caja scalda Imbrò per il debutto in Supercoppa

La Fortitudo sarà ancora targata Flats Service. Al momento vale solo per la Supercoppa, mancando la conferma per il campionato, ma appare scontato che, per il quattro anno consecutivo sarà l’azienda di Vignola che fa capo alla famiglia Gentilini, il main sponsor della Effe in questa stagione. In un clima disteso e di grande collaborazione, ieri mattina si è svolta una riunione organizzativa della Fortitudo che ha visto trovare importanti punti d’intesa per la piena soddisfazione della società del presidente Stefano Tedeschi e del main sponsor.

Una fumata bianca vera e propria, anche se, per volontà della stessa Flats Service la porta rimane in ogni caso aperta al possibile arrivo di nuovi sponsor che possano affiancare o prendere il posto di Flats Service, azienda che ha nel taglio rapido e di precisione di blocchi in acciaio e alluminio, usati nel settore oleodinamico per la realizzazione di corpi valvola e blocchi speciali, il proprio settore specifico.

Entrata nel settembre 2022 come Platinum Sponsor, nel gennaio 2023 Flats Service è diventata main sponsor con accordo triennale scaduto a giugno. Impegnata in prima persona con Matteo Gentilini nel comparto societario, che con quasi il 44 per cento è il socio di maggioranza relativa oltre ad essere presidente del Consorzio Fortitudo, Flats Service è quindi sponsor di Supercoppa ma potrebbe-dovrebbe esserlo anche per il campionato. Dalla riunione sono emersi importanti segnali di distensione e di collaborazione che vanno a mitigare qualche frizione di troppo registrata nell’ultimo periodo.

La società è alla ricerca di partner, mentre i tifosi continuano a far sentire il proprio apporto, anche in fase di campagna abbonamenti. La prelazione per gli abbonati rimane valida fino a domenica, da lunedì invece via alla libera vendita per tutti i biglietti ancora disponibili. Difficile riuscire a raggiungere quota 4567 dell’anno scorso, ma l’obiettivo realistico resta quello di superare i 4mila abbonati che, a livello di serie A2, ma anche di serie A, rappresenta una quota che poche realtà in Italia posso raggiungere.

Fronte campo Matteo Fantinelli e compagni continuano ad allenarsi al PalaZola, dove i biancoblù si preparano alla semifinale di Supercoppa di venerdì del Pala De Andrè di Ravenna, dove palla a due alle 21, sfideranno Rimini. Coach Attilio Caja lavora per inserire al meglio nei meccanismi di squadra Matteo Imbrò ai primi allenamenti con i compagni di squadra, ma già ben conscio dei dettami tattici voluti da Caja che ha già avuto nella sua esperienza a Scafati nella stagione 2022-23. Dopo il filotto da 7 su 7 in amichevole, la sfida con Rimini sarà un nuovo importante banco di prova per la Fortitudo.

Filippo Mazzoni