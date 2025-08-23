A2, le date ufficiali del torneo di cui la Fortitudo è detentrice: la semifinale è con la Dole Rimini. Effe, appuntamento a Ravenna Supercoppa dal 12 al 14 settembre

Sarà il PalaDeAndrè di Ravenna a ospitare, dal 12 al 14 settembre, le Final Four di Supercoppa di serie A2 e di serie B. Tra le otto protagoniste che scenderanno in campo nella tre giorni romagnola c’è anche la Fortitudo di coach Attilio Caja. Matteo Fantinelli e compagni affronteranno venerdì 12 alle 21, nella seconda semifinale (Cividale-Forlì si gioca alle 17) la Dole Rimini. Vincitrice dell’edizione 2024 svoltasi a Livorno, la Fortitudo si troverà di fronte i romagnoli che sono arrivati fino in fondo ai playoff promozione lasciando strada solo a Cantù nella finalissima. Sarà un test quindi importante per la Effe e che precederà, di una settimana, l’inizio del campionato.

Nella giornata di apertura, venerdì 12 spazio quindi alle semifinali di A2, mentre il giorno successivo, sempre alle 17 e alla 21, sono in programma quelle di serie B che vedranno impegnate Pallacanestro Montecatini e Treviglio nel primo confronto e Pielle Livorno e Herons Montecatini nel secondo.

Domenica 14, con orari ancora da definire, le finali che segnano i primi trofei della stagione cominciando dalla sfida di serie B e poi a seguire quella di A2. La procedura di acquisto dei biglietti per la Final Four, al palazzo ’Mauro De Andrè’, capienza di 3.320 posti, sarà resa nota nei prossimi giorni sui canali della Lega Nazionale Pallacanestro. Saranno messi in vendita tagliandi con validità legata ad ogni singola gara, con molta attenzione da parte degli organi competenti per quel che riguarda l’ordine pubblico. L’incrocio, in una sede unica di tante tifoserie, spesso tra loro rivali, vedi i recenti trascorsi tra Rimini e Forlì, è sempre un momento delicato e da tenere con dovuta attenzione. Va da sé che nonostante si sia agli albori della stagione, con le squadre che saranno ancora in piena preparazione ci si attende spettacolo in campo e gran tifo sulle tribune, del resto vincere aiuta a vincere.

Il programma. Venerdì 12: Serie A2 semifinali Cividale-Forlì (ore 17), Fortitudo-Rimini (ore 21). Sabato 13: Serie B semifinali Pallacanestro Montecatini-Treviglio (ore 17), Pielle Livorno-Herons Montecatini (ore 21). Domenica 14: orari da definire le finali di serie B e poi di A2.

Filippo Mazzoni