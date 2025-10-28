Alessandro Gassman al PalaDozza: la Fortitudo vince su Torino ed è subito set cinematografico

Bologna, 28 ottobre 2025 – Un inedito martedì da leoni per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo l’affannoso successo di sabato sera contro Verona si concede il bis al PalaDozza spazzando via Torino 85-60 e ritoccando il record stagionale a 5 vittorie e 3 sconfitte: domenica alle 20,45 si va a Pistoia per il posticipo della nona giornata di A2.

Nella serata del PalaDozza agghindato a set cinematografico per le riprese di ‘Campioni’ (remake della pellicola spagnola ‘Non ci resta che vincere’), con Alessandro Gassman a recitare a bordocampo nella veste di allenatore (poi in parterre a seguire Fortitudo-Torino), la Effe recupera in extremis Imbrò portandolo a referto dopo i dubbi delle ultime ore (il giocatore è rimasto precauzionalmente in panchina).

Ma è subito Allen a iscriversi alla partita, con 7 punti consecutivi che dopo alle 2’ costringono coach Caja al primo timeout per scuotere i suoi. Gli effetti sono repentini e, partendo da una maggiore intensità difensiva, Bologna rientra sui binari con Sarto, Sorokas e Moore, che trovano il -1 al 7’ nonostante le basse percentuali al tiro. A cambiare il passo dei biancoblù è Guaiana, che alza i giri nella metà campo offensiva e col 2+1 dà ai suoi il primo vantaggio della partita (13-12). Tripla di Tortù, buzzer beater di capitan Fantinelli da 10 metri e la prima frazione va in archivio 18-17.

Di là continua a far tutto Allen (16 punti nei primi 20’), padrone assoluto tra le fila torinesi e spina nel fianco dei lunghi biancoblù: Moore e Della Rosa si alzano in volo nel momento di stallo offensivo di Bologna e da distanza ravvicinata trovano il 31-29 dopo 5’ di perfetta parità. Guaiana prova a farsi trampolino della Effe dalla lunga distanza, Schina, Severini e Teague replicano in rapida successione e i gialloblù rimettono la testa avanti mostrando grande solidità mentale su un campo difficile come il ‘Madison’: la Fortitudo sembra vivacchiare e si va alla pausa lunga sul 36-40.

Di rientro dagli spogliatoi sono il monologo di Moore e la tripla di Sorokas a scompaginare nuovamente l’inerzia: 7-0 in 90’ e Moretti obbligato al timeout (43-40). Sale allora in cattedra il capitano, che si fa perno in difesa e metronomo in attacco: assist per Sorokas, tripla e Fortitudo che arriva a +10 dando la prima vera spallata ai piemontesi, che ostacolato Allen si smarriscono in attacco. A mettere la ciliegina sulla torta a tre piani è il contropiede di Moore a pochi secondi dalla fine, il suo 2+1 suggella infatti il 64-51 alla terza sirena, che sembra instradare la Effe verso il referto rosa numero 5.

Di rientro Sorokas appoggia, Moore schiaccia, Della Rosa fionda e il PalaDozza si fa bolgia e orchestra, flettendo definitivamente Torino in appena 2’ (71-51): un break che inietta fiducia per le ultime curve di gara. Due triple di Sarto fanno +23, Torino non accenna guizzi per provare a rimettersi in partita e allora inizia la passerella finale che porta la Fortitudo alla seconda vittoria consecutiva. Il modo migliore per presentarsi a Pistoia domenica.

Il tabellino

Fortitudo 85 - Torino 60

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio, Moore 25, Sarto 17, Anumba ne, Della Rosa 7, Sorokas 13, Imbrò ne, Guaiana 8, Fantinelli 12, Moretti 2, Gamberini 1. All. Caja.

Basket Torino: Schina 10, Bruttini, Allen 19, Stazzonelli 1, Massone, Cusin, Severin 3, Teague 20, Zucca, Tortù 7. All. Moretti.

Arbitri: Boscolo Nale, Cassinadri e Bartolini. Note: parziali 18-17; 36-40; 57-71. Tiri da due: Bologna 22/36; Torino 8/35. Tiri da tre: 11/31; 11/20. Tiri liberi: 8/10; 11/13. Rimbalzi: 37; 33.