Alessandro Gassman al PalaDozza: la Fortitudo vince su Torino ed è subito set cinematografico

Martedì da leoni per la Effe che stabilisce il record stagionale a 5 vittorie e 3 sconfitte. E sugli spalti resta anche l’attore per gustarsi la partita

di GIACOMO GELATI
28 ottobre 2025
Il Paladozza set cinematografico per il film di Alessandro Gassmann prima della partita della Fortitudo (foto Schicchi)

Bologna, 28 ottobre 2025 – Un inedito martedì da leoni per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo l’affannoso successo di sabato sera contro Verona si concede il bis al PalaDozza spazzando via Torino 85-60 e ritoccando il record stagionale a 5 vittorie e 3 sconfitte: domenica alle 20,45 si va a Pistoia per il posticipo della nona giornata di A2.

Nella serata del PalaDozza agghindato a set cinematografico per le riprese di ‘Campioni’ (remake della pellicola spagnola ‘Non ci resta che vincere’), con Alessandro Gassman a recitare a bordocampo nella veste di allenatore (poi in parterre a seguire Fortitudo-Torino), la Effe recupera in extremis Imbrò portandolo a referto dopo i dubbi delle ultime ore (il giocatore è rimasto precauzionalmente in panchina).

Ma è subito Allen a iscriversi alla partita, con 7 punti consecutivi che dopo alle 2’ costringono coach Caja al primo timeout per scuotere i suoi. Gli effetti sono repentini e, partendo da una maggiore intensità difensiva, Bologna rientra sui binari con Sarto, Sorokas e Moore, che trovano il -1 al 7’ nonostante le basse percentuali al tiro. A cambiare il passo dei biancoblù è Guaiana, che alza i giri nella metà campo offensiva e col 2+1 dà ai suoi il primo vantaggio della partita (13-12). Tripla di Tortù, buzzer beater di capitan Fantinelli da 10 metri e la prima frazione va in archivio 18-17.

Di là continua a far tutto Allen (16 punti nei primi 20’), padrone assoluto tra le fila torinesi e spina nel fianco dei lunghi biancoblù: Moore e Della Rosa si alzano in volo nel momento di stallo offensivo di Bologna e da distanza ravvicinata trovano il 31-29 dopo 5’ di perfetta parità. Guaiana prova a farsi trampolino della Effe dalla lunga distanza, Schina, Severini e Teague replicano in rapida successione e i gialloblù rimettono la testa avanti mostrando grande solidità mentale su un campo difficile come il ‘Madison’: la Fortitudo sembra vivacchiare e si va alla pausa lunga sul 36-40.

Di rientro dagli spogliatoi sono il monologo di Moore e la tripla di Sorokas a scompaginare nuovamente l’inerzia: 7-0 in 90’ e Moretti obbligato al timeout (43-40). Sale allora in cattedra il capitano, che si fa perno in difesa e metronomo in attacco: assist per Sorokas, tripla e Fortitudo che arriva a +10 dando la prima vera spallata ai piemontesi, che ostacolato Allen si smarriscono in attacco. A mettere la ciliegina sulla torta a tre piani è il contropiede di Moore a pochi secondi dalla fine, il suo 2+1 suggella infatti il 64-51 alla terza sirena, che sembra instradare la Effe verso il referto rosa numero 5.

Di rientro Sorokas appoggia, Moore schiaccia, Della Rosa fionda e il PalaDozza si fa bolgia e orchestra, flettendo definitivamente Torino in appena 2’ (71-51): un break che inietta fiducia per le ultime curve di gara. Due triple di Sarto fanno +23, Torino non accenna guizzi per provare a rimettersi in partita e allora inizia la passerella finale che porta la Fortitudo alla seconda vittoria consecutiva. Il modo migliore per presentarsi a Pistoia domenica.

Il tabellino

Fortitudo 85 - Torino 60

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio, Moore 25, Sarto 17, Anumba ne, Della Rosa 7, Sorokas 13, Imbrò ne, Guaiana 8, Fantinelli 12, Moretti 2, Gamberini 1. All. Caja.

Basket Torino: Schina 10, Bruttini, Allen 19, Stazzonelli 1, Massone, Cusin, Severin 3, Teague 20, Zucca, Tortù 7. All. Moretti.

Arbitri: Boscolo Nale, Cassinadri e Bartolini. Note: parziali 18-17; 36-40; 57-71. Tiri da due: Bologna 22/36; Torino 8/35. Tiri da tre: 11/31; 11/20. Tiri liberi: 8/10; 11/13. Rimbalzi: 37; 33.

