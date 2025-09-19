Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise. Domenica l’esordio a Roseto: il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano. Fortitudo, oggi le maglie. Caja lavora su Imbrò

Si alza il sipario sul campionato di serie A2. Da domenica si inizia a fare sul serio, con la Fortitudo che scenderà in campo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, per la prima giornata. Chiuso il precampionato, lasciata alle spalle la Supercoppa, oggi società e squadra sono attesi dall’ultimo atto prima dell’inizio vero e proprio della stagione.

Alle 17.30 al Circolo Bononia, in via Castiglione 1, si terrà infine la presentazione delle divise ufficiali. Belle o brutte, amate o meno, innovative o classica, la realtà è che spesso il successo delle canotte deriva dal successo, o meno, della squadra in campo. Le nuove, realizzate dallo sponsor tecnico Joma, saranno presentate questo pomeriggio, con modelli Matteo Fantinelli e compagni, per poi esordire ufficialmente domenica nella sfida di Roseto. A indossare le nuove canotte da gioco sarà una Fortitudo che vuole iniziare nel migliore dei modi la serie A2. Massimo rispetto, ma nessun timore reverenziale per una Effe che vuol sognare e far sognare il suo popolo.

Sul fronte abbonati intanto continuano a crescere i numeri: difficile superare quota 4567 dell’anno scorso, ma giorno dopo giorno (c’è tempo fino a domenica) ci si sta pian piano avvicinando. Fronte squadra difficile che Simon Anumba possa dare una mano domenica, coach Attilio Caja sta procedendo spedito nell’inserire in squadra e nel migliorare la condizione fisica di Matteo Imbrò. Nei piani della Effe il playmaker siciliano firmato dopo l’infortunio di Benvenuti dovrebbe portare esperienza, leadership e tiro dalla lunga distanza, caratteristiche che mancavano un po’. L’ex playmaker di Pesaro è alla sua seconda settimana di allenamenti e ovviamente oltre all’intesa coi compagni deve ancora migliorare una condizione fisica non ottimale, ma contro Roseto potrebbe iniziare a far vedere quelle caratteristiche che hanno spinto la società a un extra budget e a firmarlo per tamponare le esigenze di squadra.

Capitolo Anumba: dopo oltre un mese ai box è ovvio che l’ala piccola, adesso ala grande, ha bisogno di tempo per migliorare la propria condizione fisica, ritonificare i muscoli e poi nel caso essere utile alla causa. L’ex Rimini continua infatti a lavorare a parte e il suo impegno con Roseto appare al momento difficile.

Filippo Mazzoni