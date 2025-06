Anumba e Guaiana, la Fortitudo accelera. Caja: "Sarà una squadra più fisica e affamata"

Simon Anumba e Vincenzo Guaiana: la Fortitudo per la prossima stagione sta prendendo sempre più forma. Dopo la conferma di Fantinelli, gli arrivi di Sarto, Benvenuti e Della Rosa, coach Attilio Caja e il general manager Flavio Portaluppi si apprestano a chiude altre due operazioni firmando l’ala in uscita da Rimini, Anumba, e la guardia Guaiana che, reduce dalla bella stagione a Roseto, sarà il cambio della guardia straniera. Con i due colpi va sempre più delineandosi la rosa che da inizio agosto lavorerà al PalaZola in vista del campionato di A2.

Una volta chiuso per Anumba e Guaiana all’appello mancherebbe ancora due lunghi, un’ala forte di qualità e un secondo centro. E i due stranieri che dovranno fare la differenza.

Attilio Caja, ospite della trasmissione Basket on Er, su Icaro Tv, ha fatto il punto della situazione. "Stiamo creando una squadra omogenea, con atletismo e la voglia di gente che è ancora in una fase ascendente della propria carriera che si giocano tanto e sono motivati – sottolinea il coach biancoblù che poi parla degli stranieri –. Due anni facemmo di necessità virtù, con Fantinelli e Aradori e pochi lunghi italiani in giro, ora abbiamo un po’ di tempo in più e, dovendo migliorare la qualità delle nostre esecuzioni offensive, c’è bisogno di qualcosa di diverso, qualcuno che tolga le castagne dal fuoco palla in mano".

Chiaro il riferimento del coach alla guardia americana in arrivo, con Caja, che oltre a togliere Fantinelli dal mercato, parla delle dirette concorrenti per la serie A.

"Dal mercato si capisce che anche quest’anno sarà durissima, ci sono offerte a cui è difficile credere, squadre che stanno spingendo in modo incredibile e ancora più di quanto non sia stato fatto in passato. Sugli stessi giocatori ci sono spesso 5-6 squadre: Scafati offre tanto, così come Brindisi, Avellino e Verona, oltre a Rimini che hanno budget molto importanti. Noi? Dovremo stare attaccati".

Caja conferma le voci sull’ex Rimini Anumba. "Lo stiamo seguendo" e fa chiarezza sugli addii di Sabatini, Bolpin e Aradori.

"Sabatini mi ha chiesto di rimanere, la mia idea è quella di fare altre scelte, e glielo ho detto. Bolpin aveva la possibilità di uscire e ha temuto di avere un minutaggio ridotto stando dietro ad un americano. Aradori? Ho sempre gratitudine per chi lavora con me. Poi si fa un percorso, si fanno scelte che possono essere giuste o sbagliate, ma nulla cancella il passato. Al suo agente sono state spiegate le motivazioni della scelta prima ancora del saluto della società".

Intanto domenica è andata a completarsi la griglia delle squadre che parteciperanno alla serie A2. A Cento, sede dello spareggio, Mestre ha sconfitto dopo un tempo supplementare gli Herons Montecatini 79-70 e conquistando, dopo 37 anni, il ritorno nel campionato di serie A2. A Mestre, nella seconda metà degli anni Settanta, la Virtus smistò Pietro Generali e Aldo Tommasini nell’ambito dell’operazione che portò in bianconero (era il 1976) Renato Villalta.