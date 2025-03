Tegola Fortitudo e ko in trasferta, l’Avellino vince 79 a 73

Avellino, 9 marzo 2025 – Un’altra domenica crudele, un’altra tegola in infermeria. E per la Fortitudo arriva il ko sul campo di Avellino 79-73 a interrompere la striscia positiva con Cento e Rieti: ritorna Gabriel dopo due mesi di assenza, ma esce Aradori per un problema alla caviglia, l’ennesima rottura di una stagione da questo punto di vista sciagurata. Per gli uomini di coach Attilio Caja ora, complice anche la Coppa Italia, 10 giorni di pausa prima del recupero casalingo del 19 marzo contro l’Urania Milano.

La cronaca

Partenza fulminante per la Effe, che fa subito 0-6 con Aradori, Mian e Freeman stringendo subito le maglie difensive, prima della controffensiva degli irpini che con Mussini ed Earlington replicano con 5 punti di fila. Panni e Mian escono subito dai giochi per il secondo fallo personale e dopo due mesi di assenza si rivede Gabriel sul parquet, che sblocca subito il tabellino mostrando i muscoli tanto in attacco quanto nella metà campo difensiva (12-21).

Questo almeno in un primo barlume di vitalità, perché poi Bologna si accomoda e Avellino sale in cattedra con Lewis e Mussini, che una tripla clamorosa tocca il -2 e costringe coach Caja al time-out per riordinare le idee. Bortolin la pareggia, Lewis porta avanti i biancoverdi con una tripla di carattere e sulla sponda biancoblù saltano i nervi: terzo fallo di Gabriel, tecnico a Caja per proteste e Mussini dice +4. Sempre Gabriel dribbla miracolosamente un fallo tecnico per un gesto di reazione contro Nikolic non sanzionato dagli arbitri e il clima si scalda: Avellino tiene il manubrio dell’inerzia positiva e con Lewis da 110 e lode e Bortolin firma il 36-31 col quale si va a riposo.

Nella pausa arriva la notizia di un problema alla caviglia di Aradori che significa che il numero 4 non giocherà la ripresa, una tegola pesante per una Effe all’inseguimento di Avellino. I padroni di casa firmano subito il +8 con Jurkatamm e Lewis, Gabriel esce per il quarto personale (flopping) ed Erlington bombarda dalla lunga dando la prima vera spallata a Bologna, completamente fuori dai giochi (57-46) e mai in grado di impensierire i biancoverdi. Caja chiama la zona sul finire della terza frazione, ma Bortolin trova comunque lo spazio per il +15: nella metà campo offensiva c’è solo Mian a tenere in gioco una squadra in difficoltà.

Fantinelli e Gabriel la riprendono fino al -7 con 5’ ancora da giocare, poi proprio quando la partita sembra chiusa arrivano altre tre triple di Gabriel e l’appoggio del capitano e in un amen la Effe è a -2 con 60” da giocare. Errore di Mussini da posizione centrale, tiro affrettato di Gabriel e fallo su Mussini che dalla lunetta fa +4 a 17” dalla sirena. Bolpin stoppato e 2 punti ad Avellino.

Il tabellino

AVELLINO 79

FORTITUDO 73

Avellino: Lewis 24, Jurkatamm 13, Sabatino, Mussini 15, Codeluppi ne, Earlington 14, Maglietti 3, Verazzo, Bortolin 10, Nikolic, Perfigli ne. All. Crotti.

Flats Service Fortitudo Bologna: Aradori 2, Gabriel 27, Battistini 3, Menalo ne, Bolpin 2, Panni 2, Cusin 8, Mian 13, Fantinelli 8, Freeman 8. All. Caja.

Arbitri: Barbiero, D’Amato e Lupelli.

Note: parziali 16-22; 36-31; 59-46. Tiri da due: Avellino 18/42; Bologna 18/39. Tiri da tre: 7/24; 9/24. Tiri liberi: 22/25; 10/12. Rimbalzi: 41; 36.