Fortitudo, bagno di folla davanti al PalaDozza: centinaia di tifosi per i biancoblù

Bologna, 18 agosto 2025 – Il solito e ormai consueto bagno di folla. Puntualmente ogni anno, all’atto del saluto della Fortitudo al suo popolo, la storia manco a dirlo si ripete. Anche oggi erano tantissimi i tifosi della Effe, almeno 700, che hanno salutato nel parco antistante il PalaDozza, sul playground intitolato a Federico Dordei, Matteo Fantinelli e compagni. Striscioni, fumogeni, canti, cori hanno accompagnato l’arrivo della squadra che si è ritrovata allo Store di via Riva Reno e poi ha proseguito il tragitto a piedi fin sotto la curva Nannetti.

L’affetto della Fossa e dei tifosi biancoblù ha letteralmente travolto la squadra e lo staff, dando un evidente segnale di vicinanza e sostegno. I più osannati sono stati i vecchi cuor di leone Attilio Caja e Matteo Fantinelli. A loro spetta infatti il compito di trasmettere la “fortitudinità” a una squadra tutta nuova, ma che per caratteristiche tecniche, fisiche e sopratutto temperamentali, sembra essere a immagine e somiglianza del suo tecnico e della sua tifoseria.

La Fortitudo sogna, assieme al suo popolo la serie A, ma se la strada si annuncia difficile, dura, in salita, è altrettanto vero che una Effe da battaglia come quella di quest’anno ha tutto per far bene.

Dalla verve di Gianluca Della Rosa, da vedere e rivedere la coppia con Fantinelli, al pragmatismo poche parole e tanti fatti di Lee Moore, dalla personalità del poliglotta Paulius Sorokas, alla solidità di Lorenzo Benvenuti, alla voglia di crescere di Alvise Sarto, Samuele Moretti e Vincenzo Guiana, a chi ora morde il freno, come Anumba, per concludere con Valerio Mazzola che ha voglia di togliersi soddisfazioni in questa sua avventura in Effe.

Insomma la ricetta per far bene c’è, la voglia di stupire anche e non manca ovviamente l’apporto del pubblico. Lasciate da parte le polemiche extracampo, e considerando l’effetto PalaDozza, il più dovranno farlo Caja in panchina e la squadra in campo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, allora il popolo biancoblù può sognare.