Basket a2. Fortitudo, Anumba è il quarto innesto. Nello staff di Caja anche Rabbolini

Simon Anumba è ufficialmente un nuovo giocatore della Fortitudo. Ala piccola di 194 cm, l’ex Rimini è il quarto innesto della nuova Effe e precede di qualche giorno, l’annuncio della guardia Vincenzo Guaiana. Nato a Reggio Emilia, ventinove anni il 28 agosto, Anumba è cresciuto nel vivaio della Reggiana, alle sue spalle ha esperienza in Inghilterra dove si era trasferito con la famiglia diciottenne e dopo 3 anni, il ritorno in Italia, per giocare in serie B a Battipaglia.

Nell’annata 2018/19, Anumba fa il suo esordio in serie A a Torino, ma nel settembre 2019, torna in B, nel Raggisolaris Faenza, per trovare un minutaggio maggiore e dimostrando ottime doti difensive e realizzando 10,3 punti di media a partita. La Romagna diventa casa sua. Dopo Faenza, Anumba passa prima ai Tigers Cesena sempre in B, con una media di 12,3 punti per gara e poi nell’ultimo triennio alla Rinascita Basket Rimini. Qui il neo giocatore della Fortitudo, fa il salto di qualità. Al primo campionato in A2 con i romagnoli, stagione 2022/23, l’ala italo-nigeriana colleziona 33 presenze con 6,9 punti in 24 minuti di media. Cifre confermate nella stagione successiva e leggermente ribassate nell’ultima stagione agonistica, conclusa da Rimini con la finalissima Playoff con Cantù.

Caratteristiche molto diverse dal pari ruolo Sarto, Anumba in biancoblù porterà energia, atletismo e tanta grinta. Si va intanto completando anche lo staff della Fortitudo che affiancherà Attilio Caja alla guida della squadra, e che oltre a Matteo Angori vedrebbe come assistente anche l’ex Tortona Edoardo Rabbolini.

Filippo Mazzoni