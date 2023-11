Basket A2, il capitano della fortitudo fa cifra tonda d’eta’ e suona la carica per domenica: vuole la vittoria numero 10. Fantinelli, la decima come regalo per i 30 anni: "Con Verona serviranno i nostri tifosi»

Cresce l’attesa per la sfida di domenica pomeriggio con Verona e in casa Fortitudo si punta a due settimane dalla sfida contro Cento, a centrare il secondo sold-out consecutivo della stagione. I risultati della squadra, 9 vittorie a fronte di 1 sola sconfitta e primato solitario, ma anche il ritrovato amore del popolo Fortitudo fanno pensare che il tutto esaurito sia vicino. Oltre alla Schull, da ieri sono terminati anche i biglietti della Calori, ma pian piano il PalaDozza si va riempiendo in tutti i settori.

A scaldare ancor di più i cuori dei tifosi biancoblù sono state le parole di capitan Matteo Fantinelli. ospite ieri sera a ’Vitamina Effe’ su Radio Nettuno Bologna Uno. "Sto bene fortunatamente l’influenza è passata; siamo usciti dal Friuli con una vittoria su due e direi che possiamo dire di essere contenti così". Una Fortitudo che rimasta in Friuli tra le sfide con Udine e Cividale ha potuto fare quadrato e far il punto. Perdere una partita di 1, 5, 10 o 20 non fa tanta differenza. Nessuno è stato contento di prenderne 30, anzi è stato un stimolo maggiore per la gara con Cividale. Udine è stata perfetta, bravi loro, noi ci siamo portati a casa un trentello, ma non ci siamo pianti addosso e abbiamo poi vinto una partita tostissima". Poi lo sguardo del capitano, che proprio oggi compie 30 anni, si volge verso la sfida di domenica prossima con Verona che chiude il girone di andata. "Ha un nucleo di italiani molto forte, a cui ha aggiunto stranieri forti e un allenatore di primissimo livello come Ramagli. Forse non hanno grandi rotazioni anche per via di infortuni, ma saranno agguerriti. Servirà il supporto del nostro pubblico per lo step in più necessario e vincere". Prima in classifica, ma prima anche nel sociale. Sabato 25 al PalaDozza la Fortitudo insieme alla Fossa dei Leoni e alla Croce Rossa Italiana comitato di Bologna sveleranno il progetto ‘Un dono per la città’, con la consegna alla Croce Rossa di un Fiat Doblò per l’assistenza e il trasporto delle persone più fragili.

Filippo Mazzoni