Basket A2, nell’anno nuovo Caja ha sette vittorie su sette: sul cammino trova una squadra in ripresa, con il grande ex Ogden. Fortitudo, domenica il sogno fa tappa a Brindisi

Fascino, tradizione, ma anche ambizione e forza dei rispettivi organici. La Fortitudo si appresta a fare tappa a Brindisi per affrontare i padroni di casa. Hanno molto in comune il club del presidente Stefano Tedeschi e i pugliesi, complice un difficile avvio di stagione, causa infortuni, per entrambi da cui, stavolta in modo diverso, le due squadre si stanno tirando fuori. A Brindisi si è scelto la linea della continuità con il bolognese Piero Bucchi rimasto a guidare la squadra e a tirarla fuori dalle secche della bassa classifica. Adesso i pugliesi stanno risalendo la china e sono reduci da tre vittorie. "Incontriamo la Fortitudo, una squadra che l’anno scorso ha disputato la finale playoff potendo contare su giocatori di livello ed esperienza come Aradori, Fantinelli, Mian e Cusin - sottolinea Bucchi – Ha un roster talentuoso che vive il momento migliore della stagione al pari nostro, sarà una partita difficile. Noi? Stiamo crescendo come forma fisica e collaborazione con una nuova faccia e tutti si sentono responsabilizzati".

La Fortitudo si troverà quindi di fronte una Brindisi che attraversa un ottimo momento di forma, ma d’altra parte la formazione di Caja ne sta attraversando uno ancor più splendido. Col ritorno di Attilio Caja la Flats Service ha cambiato marcia con 12 vittorie in 14 sfide, con un 2025 perfetto grazie al 7 su 7 infilato da Fantinelli e compagni. Un allenatore, una squadra, una società, un popolo "in missione". "Se continuiamo così nulla è precluso – sottolinea il presidente Stefano Tedeschi a Vitamina Effe – abbiamo recuperato tanto, c’è ancora un bel numero di partite davanti, dovrebbe andare tutto in un certo modo ma ormai ci siamo messi a posto. A Brindisi abbiamo una bella sfida, ma il campionato è ancor lungo e ci sono tanti punti in palio". Cresce l’attesa per la sfida di domenica, alle 20.45, che sarà trasmessa su Rai Sport. Dall’altra parte della barricata la Effe si troverà di fronte l’ex Mark Ogden lo scorso anno grande protagonista che arrivò a un passo dalla promozione.