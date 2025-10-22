Basket A2, oggi l’assemblea della società controllante della Effe. Sporting, Gentilini vicepresidente. E la Fortitudo guarda al mercato

Fronte organico e societario, sono giorni importanti per il presente e il futuro della Fortitudo. Lato societario questa sera alle 18.30 è in programma l’assemblea dei soci della Sporting Fortitudo la società controllante del mondo Effe. E’ un primo importante incontro per parlare del presente e del futuro della società e che, in parte, ridisegnerà le cariche della società. Si va verso la conferma di Davide Malaguti alla presidenza della Sporting, si attende questa sera la conferma definitiva, mentre per la carica di vicepresidente, lasciata vagante dal dimissionario Simone Baldi, si fa strada l’ipotesi che a ricoprire la carica sia Matteo Gentilini, socio di maggioranza relativa e main sponsor come Flats Service da tre anni della Fortitudo e presidente del Consorzio Fortitudo.

Fronte sportivo: Simon Anumba, in campo per 1’ domenica scorsa a Cremona, sta lavorando con la squadra, mentre si attendono responsi, dopo l’accertamento a cui è stato sottoposto ieri Valerio Mazzola, per valutare i tempi di rientro del lungo ferrarese. Tutto ciò in attesa che, nel caso si ritenga opportuno, dal mercato ci si possa muovere per una aggiunta: Morgillo in primis ma non solo, che possa spostare.

"Morgillo non può essere la panacea di tutti i mali della Fortitudo", aveva sottolineato nei giorni scorsi coach Attilio Caja ed in effetti il lungo ex Effe e attualmente alla Juvi Cremona, può essere un comprimario in grado di dare una mano e di allungare, nel caso le rotazioni dei lunghi. Chi invece tornerà ad allenarsi solo domani con la squadra è Alvise Sarto. In questi giorni, da lunedì a oggi, il giocatore è infatti stato convocato dal ct Luca Banchi al raduno in programma a Roma, il primo atto del nuovo corso azzurro con al comando il tecnico grossetano.

Filippo Mazzoni