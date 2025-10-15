Basket A2, si va verso il ritorno di Alessandro proprio da Cremona, prossimo avversario dei biancoblù. Ma l’organico andrà sfoltito, una volta rientrati gli infortunati. Effe, Morgillo in arrivo: potrebbe fargli posto Anumba

Dalla prospettiva della malasorte, la Fortitudo degli ultimi 500 giorni meriterebbe una sarcastica medaglia. Questo in virtù della sfilza senza fine di infortuni che dal tendine d’Achille di Pietro Aradori nella finale contro Trapani a oggi ha condizionato pesantemente il quasi-triennio di coach Attilio Caja. Sempre alle prese con nuovi assetti e una mancanza di continuità lavorativa senza precedenti: e qui va certamente il plauso per la cavalcata di due stagioni fa e per tutte le volte che le squadre del tecnico pavese hanno dimostrato un’identità di gruppo fuori dal comune. Andare a leggere, al netto di tutto, i prodigiosi quarti di finale dell’ultimo campionato di A2, persi 3-2 contro Cantù, poi promossa nella massima serie.

E qui si arriva ai giorni nostri, con un inizio di stagione 2025/2026 subito in salita: l’infortunio di Simon Anumba (out dall’inizio della preparazione), quello di Lorenzo Benvenuti (out per tutto l’anno), Valerio Mazzola e l’attenzionata caviglia di capitan Matteo Fantinelli. Una condizione clinica che, anche al netto dell’ultimo postpartita contro Pesaro, quando Caja ha evidenziato una carenza di fisicità, ha riportato la Effe di nuovo sul mercato per mettere la pezza in un reparto lunghi falcidiato. E dove adesso il solo Samuele Moretti, che non arriva a due metri di statura, sta producendo tanto in termini di rendimento.

Pertanto la Fortitudo potrebbe riabbracciare a una stagione di distanza il centro napoletano Alessandro Morgillo, in uscita dalla Juvi Cremona (che domenica alle 18 riceverà proprio i biancoblù), per cercare di dar manforte in quel settore dove Bologna sta faticando: basti guardare l’ultima prestazione da 27 di valutazione del lungo pesarese Regimantas Miniotas. Un aiuto importante per riabilitare i ruoli di Paulius Sorokas (che in 5 gare si è spartito con Moore la leadership offensiva della Fortitudo) e Valerio Mazzola (sperando di riaverlo disponibile in tempi utili), ma che costringerà l’organico a un’uscita. Vien da sé che il nome di Anumba è quello più caldo, anche se il giocatore avrebbe rifiutato lo scambio per approdare a Cremona. Ma intanto la Effe è corsa ai ripari, a riprova del grande lavoro societario che è sempre stato fatto in questi anni per raddrizzare il tiro nei momenti di difficoltà.

Intanto la squadra è al lavoro per preparare la sortita cremonese e lasciarsi alle spalle l’affannoso ko casalingo di domenica e la maratona di Milano.