Basket A2, sull’agenda di Portaluppi c’è anche un altro americano da dare a coach Caja. La Effe vuole completare il mosaico. Zanotti-Mazzola sul fronte italiani

Firmati gli esterni adesso arriva il compito più difficile, quello di fare altrettanto con i lunghi. Merce rara, rarissima quella di centri e ali grandi di formazione italiana, sia in A2 che in serie A e così capita che chi gli ha nel proprio roster cerca di tenersi stretti, strettissimi. Chi è invece è libero sul mercato cerca di farsi pagare caro, anzi carissimo il suo ingaggio visto le richieste dei club interessati sono tante e i nomi, in fin dei conti, sono sempre gli stessi.

Discorso che vala anche per la Fortitudo che dopo la prima di Lee Moore adesso cerca tre elementi. A proposito della guardia americana, vincitore della Fiba Europe Cup con Wloclawek nel 2023 ha rilasciato le prime parole da biancoblù, sui social della Effe: "Non vedo l’ora di iniziare la stagione, e vedere tutti i tifosi al PalaDozza, sono sicuro che faremo una grande stagione".

Tornando alla Effe, preso Lorenzo Benvenuti servono adesso un 4-5 straniero e poi un 4 e un 5 italiani. Se sul fronte stranieri, Flavio Portaluppi si sta muovendo sottotraccia, alla ricerca dell’elemento che possa essere il punto di riferimento sottocanestro della Effe, sul fronte italiano invece, tanti elementi si sono già accasati, altri hanno dei costi spesso e volentieri oltre a quello che sia il loro valore, come dire prezzi lievitati, ma alternative scarse.

Nel mirino bolognese è così finito Simone Zanotti, 33 anni il prossimo 31 dicembre, ala grande-centro di 208 cm nativo di Torino. Nell’ultima stagione era a Pesaro, ma in precedenza a Cremona sponda Vanoli, Torino e Napoli. Insomma tanta gavetta anche a livello di nazionale giovanile dove dopo aver fatto parte di Under 16 e under 18 ha collezionato anche 4 presenze in nazionale maggiore.

Tra i profili che Portaluppi tiene sottocchio c’è anche quello di Valerio Mazzola. Trentasette anni compiuti, ala grande-centro 205 cm nell’ultima stagione era a Treviso. Nato a Ferrara, con alle spalle oltre che giovanili nella società estense, Mazzola vanta 3 anni di militanza a Montegranaro, 2 nella Virtus, poi Torino, Venezia e Pesaro prima dell’approdo nell’ultima stagione nella Marca. Nel suo palmares personale uno scudetto conquista con Venezia (2019) e 2 Coppe Italia con Torino (2018) e Venezia (2020). Vedremo quali saranno le scelte della società.

Filippo Mazzoni