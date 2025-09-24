Basket serie A2. Fortitudo da record al botteghino: con 4.619 tessere superato anche il 2024

Nuovo record per la Fortitudo. La campagna abbonamenti si è chiusa toccando quota 4.619. Risultato straordinario per la Effe che ha superato le 4.567 tessere, già record, della passata stagione, toccando cifre ancor più alte e che confermano quella del presidente Stefano Tedeschi come una delle società più seguite. Una passione incredibile per un popolo che segue con amore i propri colori, con un coinvolgimento e una presenza sempre costante. La Fortitudo si conferma e consolida il ruolo di squadra e società leader in quanto a numero di tifosi.

Dopo la grande testimonianza di affetto di tifosi e partner, adesso sta alla squadra di Attilio Caja rispondere sul campo e meritarsi tanto affetto. La doppia sfida interna di domenica con Scafati e del 5 ottobre con Cividale, saranno test importanti per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Roseto e per rilanciare le ambizioni di alta classifica. Cividale che non dovrebbe avere l’ex Deshawn Freeman: il lungo americano ha sentito un forte dolore al petto alla vigilia della sfida con Torino, riscontrando poi che si tratta di pneumotorace che costringeranno l’ex centro della Effe a un paio di turni di sosta.

A livello di squadra da capire la condizioni Simon Anumba. Fondamentale per fisicità e difesa.

Filippo Mazzoni