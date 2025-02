Basket serie a2. Fortitudo, ecco due veri esami di storia. Prima l’emergente Brindisi, poi Pesaro

Primo giorno di allenamento in casa Fortitudo. Dopo la vittoria contro Vigevano, la settima di fila, con la formazione di Attilio Caja imbattuta nel 2025, ha ripreso ad allenarsi al PalaZola, dopo due giorni di riposo concessi dal coach. La fatica delle sfide una dietro l’altra e la durezza della gara con Vigevano ha fatto optare lo staff tecnico per concedere un giorno in più di riposo e riprendere oggi. Ora doppia sfida storica per l’Aquila: prima a Brindisi, poi in casa con Pesaro.

In Puglia la Flats Service è attesa da un match impegnativo. Brindisi è in netto crescendo e il recupero degli acciaccati tra cui l’ex Mark Ogden ha permesso alla formazione di Piero Bucchi di scalare la classifica infilando 3 vittorie consecutive tra cui i successi con le prime della classe Udine e Rimini.

Attenzione a Brindisi anche se risultati alla mano sono più gli avversari a dover temere una Fortitudo che con l’arrivo di Caja sembra inarrestabile, per il 7 su 7 del 2025, ma in generale per il 12/14 che ha svoltato la stagione. Intanto su indicazioni della Questura di Bologna, sono state poste alcune limitazioni per la sfida del PalaDozza con la Vuelle Pesaro. I biglietti in vendita potranno essere acquistati esclusivamente allo Store di via Riva Reno 4H, a partire questa mattina mentre non è prevista vendita online, sul circuito Vivaticket.