Basket serie A2, l’analisi dopo la sconfitta al debutto del campionato contro Roseto. Fortitudo, nel mirino la difesa. Ma è record di abbonamenti

Nessun dramma ma un campanellino di allarme è suonato in casa Fortitudo. La sconfitta con la neopromossa Roseto lascia l’amaro in bocca per il risultato, ma forse ancor di più per come è avvenuta. Approccio sbagliato, brutta partenza e costretta a rincorrere per tutti e 40’ di gioco, la formazione di Attilio Caja è mancata soprattutto in difesa, in quella che deve essere uno dei suoi marchi di fabbrica. Difesa, intensità, fisicità sono un po’ mancante sia nella sfida di Supercoppa con Rimini che appunto domenica con una Roseto che, guidata dal sempre eterno Daniele Cinciarini, in campo ha messo più grinta e voglia di vincere.

Per la Effe in attacco le cose sono andate un po’ a corrente alternata con buone cose e qualche forzatura, ma è sopratutto dietro che la Effe ha sofferto, complice una prestazione collettiva sottotono e tanti, troppi errori. Nel grigiore della prestazione collettiva, come sottolineato da coach Caja nel dopo partita, sono finiti anche capitan Matteo Fantinelli e Paulius Sorokas due che fin qui avevano guidato la squadra e che invece a Roseto degli Abruzzi sono mancati. Nessun dramma, ci mancherebbe altro, siamo solo alla prima giornata, ma un campanello come detto è suonato in casa dell’Aquila. C’è tanto lavoro ancora da fare per migliorare assetti ed equilibri di squadra per inserire al meglio Matteo Imbrò e per recuperare definitivamente Simon Anumba che in quanto a fisicità potrebbe dare una mano alla Effe.

Certo che i prossimi appuntamenti sono a dir poco impegnativi con un doppio turno casalingo che metterà di fronte alla Flats Service prima Scafati, al pari di Verona una delle squadre più attese e poi Cividale dell’ex Pillastrini fresca di vittoria nella Supercoppa di Ravenna. Insomma ci vorrebbe tempo, ma il tempo invece è poco, ma siamo sicuri che Caja saprà fare al meglio con quello che a sua disposizione per preparare la Effe al suo esordio davanti ai propri tifosi.

L’unica bella consolazione di un weekend non da ricordare per la Fortitudo arriva dalla campagna abbonamenti. Domenica sera si è conclusa la vendita delle tessere con un nuovo record raggiunto che, a conti fatti dovrebbe aver superato le 4.567 dell’anno scorso. Oggi i dati ufficiali della chiusura con il risultato finale che ha portato tra l’altro ad avere già esaurite in abbonamento Curva Schull e Curva Calori. Sempre da questa mattina alle 10 parte la prevendita dei biglietti per le partite che giocherà al PalaDozza domenica con Scafati e il 5 ottobre con Cividale. I tagliandi dei due prossimi confronti saranno acquistabili sia al Fortitudo Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket.

Filippo Mazzoni