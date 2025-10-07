Basket serie A2, l’Aquila confida su Alvise e domani sfida l’Urania. Fantinelli resta in dubbio. Fortitudo, Sarto ha confezionato l’abito giusto

Dopo la conferma del fattore PalaDozza, con la vittoria di Cividale che fa seguito a quella con Scafati, due avversarie tutt’altro che banali, la Fortitudo di coach Attilio Caja si appresta a scendere in campo domani per la seconda trasferta. La Effe cerca conferme anche lontano dal fortino del Madison di Piazza Azzarita andando a rendere visita all’Urania Milano sul neutro del PalaFacchetti di Treviglio. Avversario tutt’altro che arrendevole Milano, che dopo il passo falso all’esordio con Rimini si è rifatta passando ad Avellino, mentre nell’anticipo di sabato dell’ultimo turno, è stata sconfitta a Scafati.

Milano dove milita l’ex Gherardo Sabatini e che ha come giocatore fulcro, Alessandro Gentile per l A2 è un vero e proprio lusso. Caja non recupera né Simon Anumba né tanto meno Valerio Mazzola, due assenze pesanti per una Effe che si presenterà con due lunghi di ruolo, Paulius Sorokas e Samuele Moretti e con Vincenzo Guiana pronto a dare qualche minuto di riposo ai compagni.

Situazione che si ripeterà anche domenica, di nuovo al PalaDozza, contro Pesaro. La vittoria con Cividale ha fatto vedere pregi e difetti della Fortitudo, squadra in questo momento cortissima, ma che sta trovando leader importanti. Dai già citati Moretti a Sorokas, da capitan Matteo Fantinelli a Gianluca Della Rosa per finire con un un Alvise Sarto semplicemente perfetto con i friulani.

Guaiana è un comprimario che dà una mano, Moore per altro decisivo è un elemento che ancora deve esprimersi al meglio, causa forse un ambientamento un po’ più lento rispetto ai compagni, mentre finora è mancato Matteo Imbrò apparso ancora a corto di condizione.

La Flats Service è in cerca di conferme in un campionato che di conferme ne ha ben poche, almeno in questo scorcio iniziale. Basta guardare la classifica per accorgersi come, dopo tre giornate, non c’è più nessuna squadra a punteggio pieno, con una ammucchiata incredibile a quota 4 e 2 e la sola Ruvo di Puglia, che costretta a fare il vaso di coccio in mezzo a a vasi di ferro, ancora a quota 0. Non sarà facile, domani, perché il capitano, Matteo Fantinelli, resta in forte dubbio.

Intanto la sfida con Torino, in programma al PalaDozza per mercoledì 29 ottobre, è stata anticipata al giorno prima. Infine la Lega Nazionale Pallacanestro ufficializzato il programmazione di novembre delle sfide in diretta su RaiSporthd e RaiPlay, tra queste, domenica 2 novembre alle 20,45 anche Pistoia-Fortitudo in quella che sarà una sfida particolare e in famiglia per il playmaker della Effe Gianluca Della Rosa pistoiese doc e fratello del tecnico del toscani.