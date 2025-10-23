Basket serie A2: passaggio di consegne nella società che controlla l’Aquila. Malaguti si dimette, mister Flats Service al comando. Fortitudo, Gentilini numero uno della Sporting

Rivoluzione nei ruoli, ma continuità di lavoro. Matteo Gentilini è il nuovo presidente della Sporting. La riunione di ieri dell’assemblea dei soci ha sancito il cambiamento di due-terzi del consiglio di amministrazione della società controllante del mondo Fortitudo. Svoltasi nella sede della Golden Group al Centergross di Funo di Argelato, società che fa capo a Davide Malaguti, presidente uscente della Sporting, l’assemblea cambia il vertice societario. Nuovo presidente è stato eletto Matteo Gentilini, sostituendo proprio Malaguti. Filippo Battelli, già consigliere in precedenza, è stato eletto vicepresidente in sostituzione del dimissionario Simone Baldi, mentre entra nel consiglio di amministrazione l’avvocatessa Alexia Armaroli.

Un cambio di rotta rispetto a quello che si immaginava fino a ieri quando si ipotizzava una conferma dello stesso Malaguti alla presidenza. E’ stato a tutti gli effetti il passaggio di consegne tra l’ex azionista di maggioranza, Malaguti appunto e quello, Gentilini, che da qualche mese lo ha sostituito nel ruolo con una percentuale vicina al 44 per cento di quote. Presidente del Consorzio Club Fortitudo, main sponsor come Flats Service dal gennaio 2023 della Effe, azionista di maggioranza relativa e adesso presidente della Sporting, Gentilini si conferma in ruolo importante nel presente e nel futuro della Fortitudo. Intanto il presente della Fortitudo parla di una sfida, sabato sera al PalaDozza da vincere lasciandosi alle spalle il momento negativo delle due sconfitte consecutive e riprendendo la propria corsa playoff.

L’avversaria che attende Matteo Fantinelli e compagni non è delle più facili, visto che al Madison di piazza Azzarita arriverà la Tezenis Verona capoclassifica e grande favorita per la vittoria del campionato e la promozione in serie A senza dove passare dai playoff. Servirà una prestazione ben diversa rispetto a quella vista domenica scorsa a Cremona, per ripagare l’affetto e l’attenzione di una tifoseria e di società che stanno facendo sacrifici importanti per il bene biancoblù. La squadra, con Simon Anumba in gruppo, oggi dovrebbe tornare a riabbracciare anche Alvise Sarto. L’ala piccola biancoblù ha partecipato nei giorni scorsi a Roma al raduno della nuova nazionale italiana di Luca Banchi. In attesa di eventuali novità di mercato, rimane ancora indisponibile Valerio Mazzola che non sarà della sfida di sabato con la Verona dell’ex Riccardo Bolpin.