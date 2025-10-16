Basket serie A2: tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù. Intanto il club punta su Morgillo. La Fortitudo sorride con Sarto in Nazionale

Si tinge ulteriormente di biancoblù la canotta dell’Italbasket del nuovo corso orchestrato da coach Luca Banchi, subentrato il 30 settembre a Gianmarco Pozzecco. Proprio il tecnico grossetano, presente al PalaDozza lo scorso 5 ottobre in occasione di Fortitudo-Cividale, ha infatti scelto i convocati per il mini-raduno che impegnerà gli Azzurri dal 20 al 22 ottobre a Roma.

Tra loro, nell’entusiasmo della sua società, l’ala fortitudina Alvise Sarto, che prenderà parte al primo appuntamento prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027: esordio programmato il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda. Per Sarto una promozione a pieni voti dopo la prova maiuscola al cospetto del nuovo commissario tecnico, conclusasi con 24 punti realizzati e 23 di valutazione. Un attestato di valore, tanto all’impegno quanto alla professionalità del venticinquenne veneziano, a riprova del suo ruolo centrale nelle meccaniche di coach Attilio Caja: 13,8 punti di media (terzo realizzatore della Effe dietro Lee Moore e Paulius Sorokas) in 28,4 minuti di utilizzo.

"Le convocazioni per questo primo raduno – spiega il coordinatore della attività del settore squadre nazionali maschili, Luigi Datome – sono state fatte seguendo alcune logiche. Alla base c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile, ma sempre rispettando gli impegni delle rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con le loro squadre giocano anticipi e posticipi nei diversi campionati e le coppe europee. Il percorso è all’inizio e nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgere altri atleti".

Tra gli altri convocati anche Gregorio Allinei (Juvi Cremona), Andrea Calzavara (Udine), Guglielmo Caruso (Napoli), Matteo Cavallero (Urania Milano), Ethan Esposito (Brindisi), Francesco Ferrari (Cividale), Filippo Gallo (Pistoia), Andrea Loro (Orzinuovi), Leonardo Okeke (Cantù), Luca Possamai (Libertas Livorno), David Torresani (Treviso), Liam Udom (Real Sebastiani Rieti), Nicolò Virginio (Pesaro) e Federico Zampini (Verona).

Nel mentre la società è al lavoro per provare a sigillare il ritorno a Bologna dell’ex Juvi Cremona Alessandro Morgillo. Un ingresso cruciale per andare a colmare il vuoto nel reparto lunghi, quello più falcidiato da inizio stagione dopo le uscite di Simon Anumba (il più probabile fra i partenti), Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola.