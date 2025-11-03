Blitz Difesa e un super Sarto: festa Fortitudo

ESTRA

76

FORTITUDO BOLOGNA

81

ESTRA : Saccaggi 4, Johnson 26, Campogrande 6, Knight 23, Zanotti 4; Gallo 5, Alessandrini 8, Magro, Stoch ne, Dellosto ne, Agostini ne, Pinelli ne. All. T. Della Rosa.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli, Moore 22, Sarto 32, Mazzola 5, Sorokas 14; G. Della Rosa 5, Guaiana 3, Moretti, Anumba ne, Gamberini ne. All. Caja.

Arbitri: Pazzaglia, De Biase e Di Martino.

Note: parziali 17-17, 29-34, 52-64. Tiri da due: Pistoia 5/20; Fortitudo 15/29. Tiri da tre: 19/43; 13/35. Tiri liberi: 9/10; 12/12. Rimbalzi: 31; 43.

La Fortitudo cale il tris e dopo Verona e Torino batte anche Pistoia e sale al secondo posto. Nel posticipo la formazione di Attilio Caja passa al PalaCarrara grazie a una eccellente difesa, che sfrutta anche la tattica e tiene a lungo in scacco l’attacco toscano. Netta la vittoria bolognese nella lotta ai rimbalzi 43-31, ma il successo sull’Estra porta la firma di un eccellente Alvise Sarto 32 punti, ma anche 6 rimbalzi e 36 di valutazione e alla buona prova di Lee Moore. Era un confronto importante per la classifica, giocato nel ricordo dell’autista Raffaele Marianella, ma è anche la sfida amarcord per Gianluca Della Rosa che affronta il fratello Tommaso, allenatore di Pistoia, e la squadra della sua città. A livello di formazione coach Attilio Caja recupera Valerio Mazzola e lo manda subito in quintetto. L’inizio della sfida è una sequela di tiri da tre punti, con un unico canestro da due, quello di Moore, messo a segno nel primo quarto. Nel duello di triple si esalta Sarto che continua a martellare il canestro toscano dalla lunga distanza, ben 8 triple, per tutta la sfida. Pistoia inizialmente risponde e al primo stop il confronto è ancora in perfetto equilibrio. La Effe varia il gioco e mette la testa avanti a inizio seconda frazione e seppur non riuscendo mai a staccare i rivali, rimane sempre avanti.

La Flats Service prova ad allungare a inizio terza frazione infilando un break di 0-7 e, con Della Rosa in regia, allunga ancora fino al 34-52 toccando il +18 al 24’. Salgono le percentuali al tiro con la Effe che fa 30 nel quarto e all’ultimo stop è avanti di 12. Sembra fatta ma Pistoia non molla e risale fino a -1 sul 76-77 a 13“ dalla fine, dopo aver riaperto in più di una occasione la sfida grazie a Johnson e Knight. Nel finale ci pensano Sarto e Moore a chiudere i conti. Soddisfatto coach Attilio Caja "Siamo stati in difficoltà quando Pistoia ha giocato senza lunghi, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a prendere i rimbalzi importanti. Complimenti ai miei che hanno giocato con la giusta testa, bravi noi come brava anche Pistoia che non ha mai mollato".