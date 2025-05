Cantù vs Fortitudo: sfida playoff al PalaFitLine di Desio

Una finale anticipata. Prima sfida della serie dei quarti tra Cantù e Fortitudo. Tradizione, rivalità storica tra i club e le tifoserie, ma per tanti quasi una finale anticipata. Il confronto che va in scena alle 20,30 al PalaFitLine di Desio (diretta streaming su Lnp Pass, radio su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88), è questo e molto altro.

C’è chi per arrivare ai playoff è dovuto passare dalle forche caudine dei play in come la formazione di Attilio Caja. E chi invece, forte del terzo posto, si è goduto qualche giorno di riposo e di preparazione prima dell’inizio della fase calda della stagione.

Viene da chiedesi, a questo punto, se sia meglio meglio aver giocato ed essere fisicamente e mentalmente pronti o aver avuto la possibilità di ricaricare le pile?

Come sempre la sentenza la darà il campo, con Cantù sulla carta favorita, non fosse altra per il vantaggio del fattore campo, rispetto a una Flats Service pronta a vendere cara la pelle.

Le parole della vigilia dall’una e dall’altra parte sono state chiare, sarà una serie dura, che metterà in mostra la fisicità delle squadre, ma anche la qualità di due organici, composti da giocatori di esperienza.

Nessun problema di formazione in casa Cantù, con tutti gli elementi a disposizione, mentre in casa Fortitudo coach Caja deve fare i conti con l’assenza di Sabatini e con le non perfette condizioni fisiche di un Luca Vencato la cui presenza in campo, come vice Fantinelli, appare quanto mai fondamentale.

Fortitudo che sarà seguita a Desio da circa 200 tifosi, visto il limite contingentato di tagliandi concessi dagli organi competenti all’Aquila.

A presentare la serie in chiave Cantù è coach Nicola Brienza. "Sarà una serie tosta, contro una grande squadra. Si incontrano nei quarti due finaliste della scorsa stagione. Questa potrebbe essere tranquillamente una finale. Tutte le partite avranno grande intensità e qualità, saranno sfide dure e molto fisiche, come deve essere nei playoff. Siamo pronti e vogliosi di iniziare e aspettiamo con grande entusiasmo la prima palla a due".

Direzione di gara affidata a Radaelli, Moretti, Nuara.

Le altre gare: Rieti-Urania Milano (oggi), Rimini-Brindisi, Cividale-Forlì (domani). Quarti: tutti i turni di playoff si disputano al meglio delle 5 partite, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa per la squadra meglio classificata al termine della stagione. La squadra vincente la finale sarà promossa in serie A.

Le date: gara-due è in programma lunedì a Desio sempre alle 20.30, gara-tre si giocherà giovedì al PalaDozza bissata, se necessario, da gara-quattro sabato prossimo. Eventuale gara-cinque infine sarà ancora a Desio martedì 20.