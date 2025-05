Caos Play In: Pesaro-Torino tra rinvii e incertezze, si gioca a Forlì?

Questa partita non s’ha da fare. Se non ci fosse da interrogarsi – su questo balletto dei dubbi e retromarce –, ci sarebbe da ridere per quel che sta succedendo in vista del primo turno dei play in tra Pesaro e Torino.

Sono stati tre giorni di attesa, con passi in avanti, marce indietro, date proposte, ma respinte, insomma la sfida del primo turno dei play in tra Pesaro e Torino ha tutti i crismi di un rebus che non è stato ancora risolto dagli interpreti in campo.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo quello che sta succedendo. Domenica al termine della stagione regolare e l’ufficializzazione della graduatoria e degli accoppiamenti, di playoff e play in emerge subito il problema della data della sfida del primo turno tra Pesaro e Torino. La Vitrifrigo Arena è occupata in questi giorni dalla convention di Tecnocasa che termina sabato e che quindi, potrebbe permettere a Pesaro di giocare in casa solo da domenica.

In casa biancorossa si fa forza anche su quelle che erano state le prime date sull’organizzazione dei tornei diramate dalla Federazione e poi modificate in corso d’opera e che indicava come data per il play in il 4 maggio per il primo turno (poi anticipato a oggi) e il 7 per il secondo (sulla carta anticipato al 4).

Si cerca di mediare, di trovare un accordo tra le parti, ma niente non è possibile. Alla fine la Federazione Italiana Pallacanestro decide di programmare la sfida per oggi alle 18 alla Baltur Arena di Cento, in campo neutro per buona pace di Pesaro e dei suoi tifosi, tutt’altro che contenti di doversi sobbarcare i 180 chilometri che dividono la riviera marchigiana dall’entroterra ferrarese. Ma non è finita, alla comunicazione della Federazione fa seguito quella della Questura di Ferrara, responsabile dell’ordine pubblico e che in relazione alla sfida tra Pesaro e Torino dà parere negativo allo svolgimento a Cento per gli incidenti pervenuti tra le tifoserie di della Benedetto XIV e quelle di Pesaro e per la tardiva richiesta pervenuta solamente nella tarda mattinata di ieri. Tutto qui? Macché. Una volta appurato che si sarebbe giocato a Cento, la squadra di Moretti è partita in pullman da Torino. Salvo essere raggiunta da comunicazione contraria un’ora dopo la partenza. Non un bel biglietto da visita per la nostra pallacanestro.

Una situazione in pieno stallo con la Fortitudo, che rimane in attesa di conoscere quale sarà tra Pesaro e Torino la propria avversaria nel prossimo turno. La società del presidente Stefano Tedeschi e i tifosi biancoblù rimangono in attesa.

Le ultime indiscrezioni – mancano i crismi dell’ufficialità – parlano del confronto tra Pesaro e Torino sabato, a Forlì. Per poi giocare, al PalaDozza, martedì 6. Per ora solo chiacchiere e indiscrezioni.