Carica Fortitudo: adesso il quinto sigillo. Per Caja prove generali senza Fantinelli

Quinto test amichevole per la Fortitudo. Questo pomeriggio alle 18 la formazione di Attilio Caja torna in campo per affrontare in amichevole al PalaZola, la Pallacanestro Montecatini, formazione di vertice in serie B. Dopo il test probante con Cento, quattro vittorie in altrettante sfide giocate, la Effe è attesa dal confronto con i toscani, prima di scendere in campo, prossima settimana, nel torneo di Caserta.

Per il confronto con Montecatini, coach Caja dovrà però fare a meno di Matteo Fantinelli. Il capitano osserva infatti qualche giorno di riposo precauzionale dopo l’affaticamento accusato nella seconda parte della sfida con la Benedetto XIV. Un riposo precauzionale per Fantinelli che continua a gestire con grande cura e attenzione il problema di pubalgia con cui aveva convissuto nella passata stagione e che lo aveva portato quest’estate ad operarsi, ma a essere comunque disponibile fin dall’inizio del raduno e della preparazione. Da inizio della prossima settimana, dopo il rompete le righe che Caja concederà al termine della sfida con Montecatini, Fantinelli tornerà regolarmente a disposizione.

Toscano contro i toscani, in campo nella Fortitudo ci sarà Gianluca Della Rosa. Il fastidio muscolare con Cento è stato superato senza affanni dal pistoiese che sarà quindi chiamato ad essere il playmaker titolare nella sfida di quest’oggi. Nonostante la differenza di campionato, Fortitudo protagonista in A2, Montecatini in B, quella in programma quest’oggi sarà un confronto molto interessante per la Effe. Montecatini diretta da Marco Andreazza è al suo quarto test dopo avere affrontato Pistoia, Quarrata e Chiusi ed è in piena preparazione.

Dal confronto con i toscani, ci si attende un ulteriore passo avanti per i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi che a loro volta, nelle prime quattro sfide hanno palesato grande solidità difensiva e eccellente propensione offensiva. Una Fortitudo già granitica e compatta, che ha trovato tanti protagonisti che di volta in volta si sono messi in mostra. Caja sembra avere infatti trovato subito l’amalgama giusta di una squadra completamente nuova. Rispetto all’anno scorso, l’unico elemento confermato è proprio capitan Fantinelli a cui sono stati affiancati ben 9 elementi alla loro prima stagione con la Effe.

La Fortitudo è partita immediatamente con le marce giuste, in particolare Gianluca Della Rosa e Paulius Sorokas sembra potere essere i veri punti di riferimento in campo e nello spogliatoio biancoblù. Oggi ci si attende una nuova riprova in casa Fortitudo consci che la strada, da qui all’inizio della stagione, è ancora lunga, ma che la via intrapresa sia quella giusta.